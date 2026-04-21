Insiste Laura Ballesteros en ‘lluvia de juicios políticos’ contra Rosario Piedra por negligencia y solapamiento

“Es un asunto de las víctimas y su acceso a la justicia”, consideró la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros (Captura de pantalla)

La senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, insistió en la “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por negligencia y solapamiento en los casos de desaparición en México.

“No es un asunto de partidos políticos”, destacó la senadora y aseguró que tiene comunicación con diversos “colectivos y madres buscadoras en todo el país”, con quienes buscará emprender estos juicios.

La senadora enfatizó que esta serie de juicios busca ser “un instrumento de ellas y de ellos” para que pueda garantizarse el acceso a la justicia.

“Hemos tomado una determinación a partir de eso. Este juicio político quedará en manos y a disposición exclusiva de las víctimas de las personas desaparecidas, de las madres y los colectivos”, puntualizó ante los medios Laura Ballesteros.

La razón de esta decisión se debe a que busca manejarlo más allá de los temas políticos, pues consideró que “es un asunto de las víctimas y su acceso a la justicia”, consideró.

¿En qué consiste la “lluvia de juicios políticos” de Laura Ballesteros?

El objetivo de este proceso legal emprendido por la senadora de Movimiento Ciudadano hace unas semanas, consiste en más de un juicio político llevado a cabo principalmente por los colectivos de madres buscadoras.

“Se tendrá una ‘lluvia de juicios políticos’ contra Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmados por madres buscadoras, víctimas, defensores de derechos humanos y colectivos de todo el país" quienes son los que merecen la garantía de un acceso a la justicia.

El objetivo principal es exigir acceso a la justicia y visibilizar la responsabilidad estatal frente a los crímenes de desaparición, explicó la senadora, además, detalló que la idea es presentar múltiples procedimientos para demandar verdad, reparación del daño y garantías de no repetición.

La crisis de desaparición es responsabilidad del Estado mexicano, el cual, recordó la senadora, está compuesto por distintos niveles de gobierno, tres poderes de la Unión, así como por el Ejército y las fuerzas armadas, y todos están involucrados en el problema, aseveró.

En este contexto, señaló la importancia de que el Poder Legislativo no asuma una postura omisa ante las observaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas en materia de desapariciones, reconocidos ya como crímenes de lesa humanidad, enfatizó.

Con esta serie de acciones, se espera que el Estado se involucre activamente en la solución y no permanezca en silencio frente a la crisis de desapariciones en México.