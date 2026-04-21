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Rusia reclama a México por trato a menor rusa interrogada y exige garantías para su seguridad

El embajador mexicano tras el interrogatorio a Kristina Románova, menor rusa en México, y exige garantías sobre su seguridad y derechos

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El ministerio ruso expresó descontento luego de que una adolescente nacional fuera interrogada por autoridades mexicanas, señalando que esto implica un deber reforzado del país huésped para proteger sus derechos.
El ministerio ruso expresó descontento luego de que una adolescente nacional fuera interrogada por autoridades mexicanas, señalando que esto implica un deber reforzado del país huésped para proteger sus derechos.

El 20 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para expresar su malestar por el interrogatorio realizado el 17 de abril a Kristina Románova, una ciudadana rusa menor de edad que se encuentra en territorio mexicano.

El encuentro tuvo lugar con presencia de funcionarios de la sección consular de la Embajada rusa en Ciudad de México.

¿Qué dijo Kristina Románova?

Durante el interrogatorio, la joven manifestó su intención de permanecer en México para residir. Esta declaración, consignada por escrito en el acta correspondiente, es precisamente lo que Rusia señala como un factor que incrementa la responsabilidad del gobierno mexicano sobre su bienestar.

La joven de entonces 16 años, hija adoptiva de Marina Romanova, profesora de la UAEMex, fue ingresada a un centro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) debido a denuncias por presunta violencia familiar.
La joven de entonces 16 años, hija adoptiva de Marina Romanova, profesora de la UAEMex, fue ingresada a un centro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) debido a denuncias por presunta violencia familiar. (Redes Sociales)

La queja formal: violación a convenios internacionales

Moscú llamó la atención sobre las obligaciones de México en virtud de dos instrumentos internacionales:

  • Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963)
  • Convención Consular bilateral México-Rusia (1978)

Ambos tratados garantizan la comunicación libre y sin obstáculos entre los representantes rusos y sus ciudadanos — condición que, según Rusia, no fue respetada en este caso.

Rusia anuncia vigilancia continua hasta mayoría de edad

El gobierno ruso subrayó que mantendrá la situación “bajo control” junto con organizaciones de derechos humanos y sociales rusas. El plazo tiene una fecha clave: el 15 de mayo de 2026, cuando Kristina Románova alcanzará la mayoría de edad.

Hasta entonces — y después —, Moscú exige garantías sobre su seguridad, salud y respeto de todos sus derechos por parte de las autoridades mexicanas.

A través de un video publicado en redes sociales el 30 de septiembre de 2024, Marina Romanova denunció que el DIF del Estado de México secuestró a su hija Kristina, apoyados de las autoridades del Instituto Educativo España, en donde estudiaba.
A través de un video publicado en redes sociales el 30 de septiembre de 2024, Marina Romanova denunció que el DIF del Estado de México secuestró a su hija Kristina, apoyados de las autoridades del Instituto Educativo España, en donde estudiaba. (Imagen Ilustrativa)

Un caso que escala en la agenda diplomática

El episodio añade tensión a la relación bilateral en un momento en que México busca mantener una postura de neutralidad en el escenario geopolítico global. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

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