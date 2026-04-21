Rusia reclama a México por trato a menor rusa interrogada y exige garantías para su seguridad

El 20 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para expresar su malestar por el interrogatorio realizado el 17 de abril a Kristina Románova, una ciudadana rusa menor de edad que se encuentra en territorio mexicano.
El encuentro tuvo lugar con presencia de funcionarios de la sección consular de la Embajada rusa en Ciudad de México.
¿Qué dijo Kristina Románova?
Durante el interrogatorio, la joven manifestó su intención de permanecer en México para residir. Esta declaración, consignada por escrito en el acta correspondiente, es precisamente lo que Rusia señala como un factor que incrementa la responsabilidad del gobierno mexicano sobre su bienestar.
La queja formal: violación a convenios internacionales
Moscú llamó la atención sobre las obligaciones de México en virtud de dos instrumentos internacionales:
- Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963)
- Convención Consular bilateral México-Rusia (1978)
Ambos tratados garantizan la comunicación libre y sin obstáculos entre los representantes rusos y sus ciudadanos — condición que, según Rusia, no fue respetada en este caso.
Rusia anuncia vigilancia continua hasta mayoría de edad
El gobierno ruso subrayó que mantendrá la situación “bajo control” junto con organizaciones de derechos humanos y sociales rusas. El plazo tiene una fecha clave: el 15 de mayo de 2026, cuando Kristina Románova alcanzará la mayoría de edad.
Hasta entonces — y después —, Moscú exige garantías sobre su seguridad, salud y respeto de todos sus derechos por parte de las autoridades mexicanas.
Un caso que escala en la agenda diplomática
El episodio añade tensión a la relación bilateral en un momento en que México busca mantener una postura de neutralidad en el escenario geopolítico global. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta pública al respecto.