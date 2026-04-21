Desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025, alerta Amnistía Internacional

CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2026.- Diversos colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte. FOTO: ROGELIO MORALES/ ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Las desapariciones en México incrementan 10.5% en 2025, alcanzando un registro total de 133 mil 500 personas no localizadas al cierre de ese año, en un entorno que mantiene la impunidad, limita el acceso a la justicia y refleja violaciones estructurales a los derechos humanos. La cifra, documentada por Amnistía Internacional en su balance anual sobre la situación global, señala que el fenómeno persiste en 2026, lo que evidencia la continuidad de los problemas que afectan a víctimas y familiares.

México cierra 2025 con más de 133 mil personas desaparecidas y repunte de violencia contra buscadoras

Durante 2025, las desapariciones forzadas y no localizadas en México suben a 133 mil 500 casos, un aumento de 10.5% respecto a 2024. El registro incluye personas que permanecen sin localizar, mientras que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada aplica su procedimiento especial en el país por primera vez en ese periodo.

El informe detalla que, durante 2025, seis personas buscadoras de desaparecidos fueron asesinadas —cuatro mujeres y dos hombres—, en un contexto donde la violencia alcanza cada vez más a quienes emprenden la búsqueda por cuenta propia. La respuesta gubernamental, según el documento, resulta insuficiente; colectivos encuentran fosas clandestinas en al menos diez entidades, incluido Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localiza restos en el rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán.

(AP)

A diciembre de 2025, 73 mil 100 cuerpos permanecen sin identificar en las morgues del país, sin avances sustanciales en los registros forenses, ni fortalecimiento de fiscalías o del Centro Nacional de Identificación Humana. Las mujeres que integran colectivos de buscadoras enfrentan peligro y carecen de reconocimiento oficial como defensoras de derechos humanos, a pesar de la recomendación expresa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Disminuyen feminicidios en 2025, pero aumentan desapariciones de mujeres y violencia de género

La documentación de Amnistía Internacional indica que, hasta noviembre de 2025, las fiscalías acumulan 2 mil 589 investigaciones por asesinatos de mujeres. Solo 672 de esos casos se clasifican como feminicidio, lo que representa una disminución de 24.16% y 21.2% respectivamente en comparación con 2024.

En contraste, durante 2025 se registran 3 mil 637 desapariciones de mujeres —de las cuales mil 745 corresponden a menores de 19 años—, lo que refleja incrementos del 11.5% y 29.4% respecto al año anterior. El reporte retoma la advertencia de CEDAW sobre el aumento de violencia de género tanto por actores estatales como criminales, y la creciente denuncia de agresiones cometidas por militares tras el incremento de la participación castrense en seguridad pública.

En el mismo periodo, se reportan 17 transfeminicidios a nivel nacional, evidencia de la persistencia de la violencia contra la diversidad sexual.

Una mujer que pertenece a la ONG Madres Buscadoras muestra restos humanos localizados en una fosa clandestina, el 24 de noviembre de 2021, en Hermosillo (México). EFE/ Daniel Sánchez

México, segundo país con más asesinatos de defensores de derechos humanos; represión y violencia incrementan

Amnistía Internacional subraya que México permanece como el segundo país con más asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo: se contabilizan 32 casos en 2024 y 30 en 2023, según recuentos de organizaciones especializadas. El registro apunta también 25 agresiones letales contra ambientalistas solo en 2024.

Uno de los episodios que ilustra el riesgo es el de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas. En once meses, ese organismo reporta 51 incidentes de hostigamiento antes del asalto a la casa de su directora, Dora Robledo, perpetrado en junio.

Respecto a libertad de expresión, el año 2025 registra siete periodistas asesinados por motivos vinculados a su trabajo, así como 51 casos de acoso judicial entre enero y julio, cifra que, de acuerdo con el informe, “más que duplica” los reportes de 2024, año en el que se contabilizan 21.

En relación con el derecho a la protesta, se documentan actos de represión en 14 estados. En Puebla, en agosto y septiembre, elementos de la policía local reprimen manifestaciones de mujeres.

MEX8878. TLAQUEPAQUE (MÉXICO), 14/10/2020.- Integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) participan en una manifestación en las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el 7 de octubre de 2020, en la localidad de Tlaquepaque, estado de Jalisco (México). El estado de Jalisco ocupa el primer lugar de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en México, un país que acumula 77.171 desaparecidos. En total, el país registró 4.092 fosas clandestinas y 6.900 cuerpos exhumados de 2006 a la fecha. Jalisco también es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en los últimos dos años con 3.568 casos registrados. EFE/ Francisco Guasco

Migración, desplazamiento y militarización: panorama crítico persiste en 2026

El reporte anual expone la continuación de prácticas contra migrantes y solicitantes de asilo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibe durante 2025 más de 58 mil 800 solicitudes de asilo: 28 mil 700 de origen cubano, 12 mil 100 venezolanas y más de 7 mil haitianas.

En febrero de 2025, México envía a 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos. Amnistía denuncia que autoridades federales, miembros de grupos delictivos o personas no identificadas exigen ilegítimamente pagos a migrantes y refugiados en puestos de control a lo largo de las carreteras mexicanas.

El informe, que incluye un análisis del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señala un alza de 129% en desplazamiento interno forzado en 2024 respecto a 2023, al pasar de 12 mil 623 a 28 mil 900 personas en ese periodo. El 70% de estos casos responde a violencia, principalmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Sólo en Chiapas se desplazan 17 mil 860 personas.

La militarización se mantiene como uno de los temas señalados por organismos nacionales e internacionales. El 1 de junio de 2025, 881 cargos federales y casi 2 mil locales se eligen en 18 estados; acude solo el 13% del electorado y el 22% de los votos son nulos o incompletos. La OEA advierte irregularidades en la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya integración obedece en parte a instrucciones y listas de partidos o estructuras de gobierno.

MEX8878. TLAQUEPAQUE (MÉXICO), 14/10/2020.- Integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) participan en una manifestación en las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el 7 de octubre de 2020, en la localidad de Tlaquepaque, estado de Jalisco (México). El estado de Jalisco ocupa el primer lugar de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en México, un país que acumula 77.171 desaparecidos. En total, el país registró 4.092 fosas clandestinas y 6.900 cuerpos exhumados de 2006 a la fecha. Jalisco también es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en los últimos dos años con 3.568 casos registrados. EFE/ Francisco Guasco

En materia de justicia transicional, Amnistía advierte que, pese a recursos legales de las familias, el Ejército mexicano mantiene la opacidad en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No existe acceso pleno a archivos ni información relevante para avanzar en verdad y reparación.

En la presentación de su informe, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Calamard, sintetiza el momento como uno de riesgo mayúsculo:

“No estamos en un ‘periodo difícil’ más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse”.

Puntos clave

En 2025, México registra 133 mil 500 personas desaparecidas , con un aumento anual de 10.5%.

Las fiscalías documentan 2 mil 589 asesinatos de mujeres , con 672 feminicidios ; aumentan desapariciones femeninas y persiste la violencia de género.

México ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 32 casos en 2024 y 30 en 2023.