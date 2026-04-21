Empresarios piden la eliminación de aranceles, previo a revisión del T-MEC

T-MEC

Previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el sector privado pidió al gobierno México y Estados Unidos, que se eliminen los aranceles impuestos en el comercio bilateral, de acuerdo con Forbes.

Este impuesto es uno de los temas primordiales que deben ser analizados para encontrar una solución, especialmente por las afectaciones en las industrias automotriz y del acero, dio a conocer un especialista para el medio.

“Para el 1 de julio de 2026, esperamos que haya un avance de las conversaciones y que ahí podamos entender cómo van las tarifas y otros temas para las empresas”, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Empresarios celebraron que ambas naciones se encuentran trabajando en conjunto para mejorar el acuerdo comercial, así como la oportunidad que les brindaron a los ejecutivos y comerciantes para poder participar activamente dando sus puntos de vista sobre el tema.

Según el medio, las más de 1,200 empresas de Estados Unidos, con capital invertido en el país, tienen preocupaciones sobre las reglas de 2202, la 231, normas de origen y situaciones transversales de las cadenas de suministro.

Aranceles. (Foto: Shutterstock)

Entre las principales recomendaciones de los trabajadores está la reducción de gravámenes, especialmente en el sector del acero. Se espera que México pueda negociar una tarifa preferencial, a comparación del resto del mundo, ya que podría ser un incentivo para traer las redes de abastecimiento de regreso a Norteamérica.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno Empresarial dio a conocer que el sector privado mexicano tiene como prioridad que continúe el T-MEC, pero con la única condición de que sea libre de aranceles para las exportaciones nacionales, cumpliendo las reglas de origen.

Conversaciones previas a la revisión del T-MEC

México y Estados Unidos avanzan en la preparación de la revisión al acuerdo comercial, en una fase preliminar centrada en el diálogo y la definición de posturas.

El secretario de Economía informó que las reuniones se desarrollaron en un ambiente cordial, con disposición de ambas partes para atender preocupaciones y delinear los temas clave.

Aunque aún no se han alcanzado acuerdos definitivos, las delegaciones establecieron las bases de discusión sobre asuntos estratégicos que serán centrales en las negociaciones formales. Entre ellos destacan los aranceles en sectores sensibles, el fortalecimiento de la integración económica regional y diversos aspectos técnicos del comercio.

Se prevé que las negociaciones formales comiencen a finales de mayo, con encuentros entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.