Clara Brugada inaugura la primera “Casa de las Tres Erres” en Coyoacán, un centro comunitario para labores de cuidado

El gobierno de la CDMX inauguró en Coyoacán la primera de 200 casas de las 3 R

La reciente inauguración de la Casa de las Tres Erres “Pioneras de la Transformación” en Coyoacán marca un paso clave para la Ciudad de México en la creación de espacios que reconocen y redistribuyen el trabajo de cuidados, tradicionalmente a cargo de mujeres.

El gobierno local, liderado por Clara Brugada Molina, impulsa este centro en el corazón del Pedregal de Santo Domingo, que ofrece servicios gratuitos y busca transformar los cuidados en una tarea colectiva.

En la colonia Pedregal de Santo Domingo ya funciona la primera de las Casas de las Tres Erres del Cuidado, espacio que integra una lavandería pública, comedor, atención médica y servicios de rehabilitación, entre otros apoyos, sin costo para la comunidad.

El objetivo es visibilizar y valorar las labores de cuidado, que históricamente han sido invisibles y no remuneradas, promoviendo su reparto equitativo entre gobierno, hombres y mujeres.

La Ciudad de México avanza así hacia la meta de instalar 200 casas de este tipo en toda la capital.

Reconocer y redistribuir los cuidados: justicia social y responsabilidad comunitaria

El centro “Pioneras de la Transformación” rinde homenaje a las mujeres que ayudaron a fundar la colonia, según destacó Clara Brugada Molina durante la ceremonia inaugural, resaltando el papel que han jugado los movimientos populares en la zona.

Casas de las 3R, un programa del gobierno de Clara Brugada que busca el reconocimiento, redistribución y reducción de las tareas de cuidado. ( )

La Casa de las Tres Erres del Cuidado toma su nombre de los tres pilares que definen su misión: reconocimiento, redistribución y reducción de las tareas de cuidado, principalmente entre las mujeres.

Al inaugurar el recinto, Brugada Molina señaló: “Esta es una colonia con historia y con movimientos, a los que hay que respetar y apoyar”, en referencia al legado de resistencia social en el Pedregal de Santo Domingo.

Servicios integrales y acceso universal para mujeres, niñas, niños y adultos mayores

El nuevo espacio ofrece una variedad de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de la comunidad, entre los que destacan:

Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito.

de Cuidado y Desarrollo gratuito. Lavandería pública.

pública. Comedor con alimentos nutritivos y subsidiados.

con alimentos nutritivos y subsidiados. Atención médica general, salud mental, mastógrafo, laboratorio clínico y consultorio dental.

general, salud mental, mastógrafo, laboratorio clínico y consultorio dental. Área de rehabilitación física y tanque de hidroterapia.

de y tanque de hidroterapia. Espacio “ spa ” sin costo dirigido a mujeres cuidadoras.

” sin costo dirigido a mujeres cuidadoras. Talleres de capacitación para hombres en tareas de cuidado.

de capacitación para en tareas de cuidado. Programas preventivos a través del Centro Colibrí para el manejo de adicciones .

preventivos a través del Centro Colibrí para el manejo de . Actividades artísticas para niñas y niños y espacios de apoyo para personas adultas mayores.

La realización de la Casa de las Tres Erres fue posible mediante la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Coyoacán, el DIF y diversas secretarías, junto con la participación legislativa del Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, la intervención abarcó 6.940 metros cuadrados de construcción, incluyendo nuevas áreas y la recuperación de infraestructura existente, y habilitó 12 espacios en beneficio de más de 127.500 habitantes.

Los trabajos también incluyeron impermeabilización, pintado, andadores renovados, y la creación de murales comunitarios.

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó sobre los consultorios y servicios para la población femenina, atención odontológica y salud mental, además de destacar la accesibilidad a mastografías y pruebas de laboratorio en el sitio.

En el evento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado Jesús Sesma, ratificó el respaldo para consolidar el Sistema Público de Cuidados, señalando que se busca fortalecer el marco legal para ampliar este tipo de proyectos en la capital.