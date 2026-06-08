¿Hay clases mañana 8 de junio? esto dice el calendario de la SEP

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 8 de junio despierta dudas entre las familias de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, se establece que la jornada escolar se desarrolla con normalidad, sin figurar como descanso, Consejo Técnico Escolar ni descarga administrativa.

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El ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase para educación básica y concluye el 15 de julio de 2026, según el mismo acuerdo federal.

En junio, el calendario solo prevé dos fechas sin actividades: el jueves 11, por la suspensión especial en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial de Futbol, y el viernes 26, por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

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Qué estados no tienen clases

En el estado de Guerrero, la situación es distinta. La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) anunció la suspensión de actividades académicas y administrativas para este 8 de junio en todos los niveles y turnos, públicos y privados, tras la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

La medida responde al paso de la Depresión Tropical Dos-E, que evolucionará a Tormenta Tropical Boris y podría dejar, de acuerdo con el SMN, un volumen de lluvia equivalente a todo el mes de junio en solo dos días.

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La suspensión en Guerrero aplica en las regiones de Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, según el comunicado, y busca salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar.

¿CNTE sigue en paro?

En el resto del país, cualquier paro de actividades se relaciona con la incorporación de docentes a movilizaciones de la CNTE, especialmente en entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Chiapas, Estado de México y Puebla, donde la participación depende de cada plantel.

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El calendario federal mantiene la conclusión del ciclo para el 15 de julio, tras el rechazo a una propuesta de cierre anticipado para el 5 de junio.

La SEP aclaró el 11 de mayo, luego de una reunión extraordinaria del CONAEDU, que el ciclo escolar no se recorta y se mantienen los días establecidos en el Acuerdo número 18/06/25.

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El próximo descanso oficial: viernes 26 de junio

El calendario oficial de la SEP solo presenta un próximo día de suspensión general de clases para educación básica: el viernes 26 de junio, cuando se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

En la Ciudad de México, el jueves 11 de junio se suspenderán actividades en escuelas públicas de nivel básico y medio superior por la inauguración del Mundial de Futbol, según la instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

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En entidades con temperaturas superiores a los 40 °C o afectadas por el Mundial, las autoridades locales pueden ajustar el calendario, pero cualquier cambio debe ser comunicado oficialmente por la entidad correspondiente.

¿Megapuente mundialista?

El próximo jueves 11 de junio, las familias de la Ciudad de México enfrentarán una situación inédita: las clases en las escuelas públicas de educación básica quedarán suspendidas por la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. Esta decisión, confirmada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, generará un ambiente diferente al habitual en los planteles educativos de la capital.

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Aunque el calendario oficial de la SEP solo establece la suspensión para ese jueves, existe la posibilidad de que muchos estudiantes extiendan su descanso hasta el domingo. La cercanía con el fin de semana, junto con el cierre administrativo del ciclo escolar y la baja asistencia habitual tras la entrega de calificaciones, permite prever que varias familias optarán por no enviar a sus hijos el viernes, creando así un “megapuente” de cuatro días.

Suspensión por el Mundial de Fútbol en la Ciudad de México

La medida implica que, exclusivamente en la capital, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior no acudirán a clases el día de la ceremonia inaugural del torneo internacional. El objetivo principal, según detalló Brugada, es fomentar la participación ciudadana en las celebraciones deportivas y no responde a intereses turísticos ni tendrá alcance en otros estados de la República.

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La suspensión no es válida para otras sedes mundialistas como Guadalajara o Monterrey, donde las autoridades locales podrán decidir de manera independiente si detienen actividades escolares. En el resto del país, el calendario escolar continúa sin cambios.

¿Por qué surge la posibilidad de un megapuente?

Si bien la SEP no respalda oficialmente un descanso de cuatro días, la conjunción de factores sociales y logísticos puede llevar a muchas familias a aprovechar el viernes y extender el receso. El calendario escolar, las condiciones climáticas y la baja asistencia que suele registrarse en ese periodo favorecen esta posibilidad.

El 11 de junio marca el inicio del Mundial, y la suspensión de clases facilitará que los estudiantes y sus familias vivan el evento deportivo en comunidad. Aquellos que tengan exámenes, exposiciones o tareas relevantes deberán consultar con la dirección de su plantel, ya que la decisión final puede variar según las necesidades académicas específicas.