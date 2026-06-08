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Resultados Sorteo Zodiaco 1748 Lotería Nacional domingo 7 de junio: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

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Estos son los números ganadores de los premios más grandes del Sorteo Zodiaco 1748 de la Lotería Nacional de este domingo 7 de junio de 2026. (Lotería Nacional)
Estos son los números ganadores de los premios más grandes del Sorteo Zodiaco 1748 de la Lotería Nacional de este domingo 7 de junio de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1748 de este domingo 7 de junio de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026”.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 7 de junio

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Cáncer 0425
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Acuario 2709
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Cáncer 3322
  • Premio de 176 mil pesos: Sagitario 1778
  • Premio de 176 mil pesos: Virgo 5461
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 6458
  • Premio de 88 mil pesos: Acuario 5738
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 1088
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Aries 5936
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 4048
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 6458
  • Premio de 44 mil pesos: Capricornio 6560
  • Premio de 44 mil pesos: Géminis 4387
  • Premio de 44 mil pesos: Piscis 5520
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Piscis 6444
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 9299
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 3557
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 4477
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 2978
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 4035
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 8568
  • Reintegros: Cáncer, 5.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

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