México

Autoridades advierten a beneficiarios de programas del Bienestar sobre extorsiones

Usuarios de programas sociales federales deben ignorar cualquier solicitud de datos bancarios por teléfono o redes; los apoyos solo se entregan en sucursales y tras verificación presencial de personal identificado

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La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
Montiel Reyes insta a denunciar intentos de extorsión y recuerda que la única vía segura para trámites es el módulo oficial de Bienestar(Secretaría del Bienestar)

Beneficiarios de los programas Bienestar en diversos estados enfrentan una nueva modalidad de extorsión a través de llamadas y fraudes con inteligencia artificial.

Delincuentes simulan ser empleados de la Secretaría del Bienestar para ofrecer apoyos, bonos o becas y buscan robar datos personales o bancarios.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes alerta que, aunque más de 32 millones de personas reciben estos apoyos, no se debe confiar en solicitudes de información por teléfono, redes sociales ni mensajes.

Audios manipulados y nuevos engaños con IA, el modus operandi detectado

Autoridades y la propia secretaria Montiel reconocen que los estafadores ya usan audios y videos donde logran clonar su voz, difundiendo mensajes por WhatsApp y Facebook para invitar a supuestos créditos o apoyos adicionales.

Una vez que la víctima ingresa sus datos personales, CURP o números de tarjeta en formularios falsos, los delincuentes los contactan por teléfono y solicitan el NIP o códigos de seguridad con el pretexto de “activar el beneficio”.

En ese momento se consuma el robo de información y, en ocasiones, el vaciado de la cuenta.

El uso de inteligencia artificial vuelve más creíbles estas llamadas, pues los audios replican la voz de Montiel Reyes, lo que baja la guardia de los adultos mayores, que son el principal objetivo.

Estos beneficiarios —más de 13.4 millones de adultos mayores reciben bimestralmente 6.400 pesos— acceden a los apoyos por medio del Banco del Bienestar, que nunca solicita información bancaria por teléfono ni otorga créditos extraordinarios.

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El fraude avanza: estrategias usadas y cómo detectar un intento de extorsión

La Secretaría del Bienestar y la Condusef han documentado que los mensajes fraudulentos llegan normalmente de números con ladas ajenas al estado, pero incluyen referencias a colonias o zonas populares para ganar confianza.

Incluso se han reportado “pañuelazos” cerca de cajeros del Banco del Bienestar, donde extraños se acercan a abuelitos para ofrecer ayuda y buscan cambiar sus tarjetas o ver su código.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) califica este engaño como phishing, definido como una técnica para generar urgencia o miedo con la finalidad de evitar que la persona piense si la solicitud es real.

Prevención y ruta de denuncia: las cinco reglas básicas para evitar ser víctima

Las autoridades recomiendan a beneficiarios y familiares que, ante cualquier intento de fraude, nunca compartan su NIP ni entreguen la tarjeta del Banco del Bienestar. Se debe ignorar todo mensaje o llamada de WhatsApp que pida acceder a enlaces externos, y verificar siempre la información en la página oficial gob.mx/bienestar.

El personal de Bienestar porta chalecos oficiales y solo hace visitas domiciliarias debidamente identificadas para programas específicos. No hay trámites de apoyos, préstamos ni actualizaciones de datos por teléfono, mensaje ni redes sociales. El Banco del Bienestar aclaró que no solicita datos bancarios bajo ningún motivo fuera de sucursales.

Para cualquier duda o si se sospecha de fraude en Querétaro, las autoridades han puesto a disposición de los beneficiarios de la entidad la Delegación de Programas para el Desarrollo o bien, pueden comunicarse desde cualquier parte de la Republica a la Línea de Bienestar 800 639 4264.

La recomendación de las autoridades es que los familiares mantengan comunicación activa con los adultos mayores y revisen sus estados de cuenta.

Montiel Reyes confirmó que presentará las denuncias ante las autoridades. Pide a la ciudadanía desconfiar de todo mensaje sobre bonificaciones o urgencias fuera del calendario oficial. Si se recibe una llamada sospechosa, se debe colgar de inmediato y reportar el intento a la Policía Cibernética local.

Una mujer mayor con cabello gris y suéter azul claro mira su teléfono móvil con expresión de angustia, con el texto "scam" visible en la pantalla.
Delincuentes utilizan inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar a beneficiarios de programas Bienestar en varios estados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento del presupuesto y población protegida por los apoyos Bienestar

Desde 2019, año en que comenzaron estos programas sociales bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto para los apoyos incrementó en 244 %, pasando de 291 mil millones de pesos a un billón tres mil 326 millones en 2026.

El apoyo cubre a la mayoría de los adultos mayores, pero abarca también a otros sectores vulnerables, lo que vuelve a este grupo más atractivo para quienes buscan defraudar a quienes menos tienen.

Las autoridades insisten en que la única vía segura para trámites, dudas o apoyos es el módulo oficial de Bienestar y reiteran que ningún servidor público solicita información bancaria ni depósitos para entregar o mejorar los apoyos.

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