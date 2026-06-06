T-MEC enfrenta incertidumbre: revisión podría extender negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá

Siguen las negociaciones del T-MEC (Foto: Shutterstock)

La renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta un panorama incierto, luego de que los tres países parecen encaminados a extender las negociaciones más allá de la fecha límite establecida para el próximo 1 de julio.

De acuerdo con información difundida por Bloomberg, este escenario abre la posibilidad de que las discusiones sobre normas comerciales, reglas de origen y aranceles para sectores clave, como la industria automotriz, se prolonguen durante meses o incluso años.

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El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Como parte de las exigencias impulsadas durante la administración de Donald Trump, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión cada seis años para evaluar su funcionamiento y definir su continuidad.

Revisión del T-MEC no implica su desaparición

Ilustración que muestra las manos de Canadá, México y Estados Unidos intentando unir las piezas del rompecabezas del T-MEC, destacando la complejidad de las negociaciones comerciales entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el próximo mes vence el plazo para que los tres países acuerden extender formalmente el tratado por otros 16 años, la falta de consenso no significa que el acuerdo comercial desaparezca automáticamente.

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Bloomberg recordó que, en caso de no alcanzarse una renovación formal, el T-MEC permanecerá vigente al menos hasta 2036, salvo que alguno de los países decida retirarse por completo del pacto.

Sin embargo, la ausencia de una extensión activaría un proceso de revisiones anuales permanentes, generando un entorno de incertidumbre para empresas e inversionistas que dependen de la integración económica de América del Norte.

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Funcionarios cercanos al proceso señalaron a la agencia internacional que este escenario es actualmente el más probable.

Estados Unidos apuesta por negociaciones bilaterales

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y el representante comercial ⁠de Estados Unidos, Jamieson Greer (X-@DeniseMeadeG)

Durante la actual revisión, la administración estadounidense ha optado por sostener conversaciones por separado con México y Canadá, en lugar de realizar negociaciones trilaterales como ocurrió durante la construcción original del acuerdo.

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Esta semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense encargado de la relación comercial con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, solicitaron por separado a Washington extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años.

Ambos funcionarios defendieron la importancia del tratado y destacaron que ha sido altamente beneficioso para las economías de los tres países.

“El tratado es muy beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía norteamericana integrada”, argumentaron.

Nuevas exigencias generan tensión comercial

Sebastian Lazaro works in a factory that manufactures aluminum and steel parts and exports its products to the United States, and which has recently reduced its workforce amid closures and layoffs caused by U.S. tariffs, rising labor costs, and judicial reforms that have increased investor uncertainty, in Ciudad Juarez, Mexico, August 08, 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las reglas de origen para la manufactura regional.

Estados Unidos busca impulsar una nueva disposición que eleve a 80 por ciento el contenido regional obligatorio en los productos fabricados dentro del bloque comercial. Además, pretende que al menos 50 por ciento de dicho contenido sea específicamente de origen estadounidense.

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La propuesta retoma planteamientos que ya habían sido impulsados durante la primera negociación del T-MEC y que generaron diferencias con México y Canadá.

A ello se suman otros temas de conflicto, como el sistema canadiense de administración del mercado lácteo, que limita las importaciones, así como exigencias relacionadas con compras estratégicas, incluyendo aviones de combate.

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Inversiones podrían verse afectadas

México y Canadá son actualmente los principales socios comerciales de Estados Unidos. En conjunto, las tres economías generan intercambios comerciales cercanos a los dos billones de dólares anuales.

Además, los productos que cumplen con las reglas del T-MEC han quedado exentos, en gran medida, de los aranceles que la administración Trump ha impuesto a diversas importaciones.

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No obstante, ambos países han enfrentado recientemente nuevas tarifas sobre productos como automóviles y acero, situación que ha generado tensiones comerciales dentro de la región.

Especialistas consideran que una revisión prolongada del tratado podría afectar la llegada de nuevas inversiones, especialmente en México y Canadá, debido a la falta de certeza jurídica sobre las futuras condiciones comerciales.

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Mientras continúan las negociaciones, el futuro del T-MEC dependerá de la disposición de los tres gobiernos para alcanzar acuerdos que permitan preservar la integración económica de América del Norte y mantener la competitividad de una de las regiones comerciales más importantes del mundo.