Sheinbaum exige claridad por muerte de agentes de Estados Unidos en Chihuahua y reprocha operativo sin autorización federal

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos, ocurrido tras un accidente en el que participaron elementos estatales y personal estadounidense, y señaló que el Gobierno federal solicitó información para esclarecer los hechos.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria indicó que no se tenía conocimiento de una operación conjunta entre el Gobierno de Chihuahua y agentes estadounidenses en territorio nacional, por lo que pidió revisar si la actuación se apegó a los marcos legales en materia de seguridad y soberanía.

Sheinbaum explicó que el esquema de cooperación con Estados Unidos se basa en intercambio de información e inteligencia, pero no contempla operaciones conjuntas en territorio mexicano, ni terrestres ni aéreas, por lo que consideró necesario esclarecer lo ocurrido.

“No estábamos enterados de la participación (de los agentes estadounidenses). Fue una decisión del gobierno de Chihuahua y estamos pidiendo más información al gobierno estatal. Debemos revisar si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional”, dijo Sheinbaum.

“Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas (entre México y EEUU). Hay información que se brinda de distinto tipo, particularmente de inteligencia, se colabora en un marco muy bien establecido de nuestra soberanía”, agregó.

En este contexto, señaló que el Gobierno federal ya mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos y con autoridades de Chihuahua para recabar información sobre la participación de los agentes extranjeros y de los elementos estatales involucrados.

El ataque, durante la madrugada del 19 de abril

El caso fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que detalló que el accidente ocurrió durante la madrugada del 19 de abril, cuando un convoy de cinco vehículos regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde previamente se habían localizado laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

De acuerdo con el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, una de las unidades habría derrapado y caído a un barranco, lo que provocó una explosión, versión que forma parte de las primeras indagatorias.

Las autoridades estatales informaron que el operativo previo permitió ubicar instalaciones utilizadas para la producción de metanfetamina, consideradas entre los hallazgos más relevantes en la entidad, con múltiples áreas de procesamiento y almacenamiento de químicos.

Sheinbaum añadió que el caso será analizado en el gabinete de seguridad federal y que se revisará si existió alguna violación a la legislación mexicana sobre la participación de agencias extranjeras en operativos dentro del país.

Asimismo, reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene bajo esquemas limitados de coordinación e intercambio de información, y subrayó que cualquier acción en territorio nacional debe respetar la soberanía.