México

Secretaría de Turismo mantiene comunicación con otras dependencias luego de la balacera en Teotihuacán

Josefina Rodríguez Zamora lamentó, además, los hechos violentos en la zona arqueológica

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Imagen oscura de la Pirámide del Sol en Teotihuacán, con conos rojos y cinta amarilla de "PELIGRO" en el suelo. Se aprecian figuras borrosas superpuestas en el cielo
La balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán generó preocupación en la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. (Jesús Avilés / Infobae México)

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expresó este 20 de abril su preocupación por la balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

En un mensaje en redes sociales, la funcionaria señaló que mantiene coordinación con las dependencias responsables de la atención en el sitio de la balacera.

Josefina Rodríguez Zamora informó que trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar a los turistas extranjeros afectados por los hechos. Según la funcionaria, la colaboración inició desde el momento en el que tuvo conocimiento del incidente.

Además, la funcionaria lamentó los hechos ocurridos en Teotihuacán, reafirmando que las autoridades mantienen comunicación para dar seguimiento a lo sucedido.

Balacera en Teotihuacán deja dos muertos, turista canadiense y el agresor

La zona arqueológica de Teotihuacán sufrió un tiroteo que dejó dos muertos y al menos cuatro extranjeros heridos en la Pirámide de la Luna. REUTERS/Luis Cortes
La zona arqueológica de Teotihuacán sufrió un tiroteo que dejó dos muertos y al menos cuatro extranjeros heridos en la Pirámide de la Luna. REUTERS/Luis Cortes

La zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México vivió este lunes 20 de abril un episodio de violencia que dejó dos muertos y al menos cuatro personas heridas de nacionalidad colombiana, rusa y canadiense.

El ataque, ocurrido en la Pirámide de la Luna, obligó a evacuar el sitio y movilizó a autoridades nacionales e internacionales, quienes coordinan labores de atención e investigación.

De acuerdo con información oficial, el saldo preliminar incluye a una mujer canadiense fallecida por arma de fuego y a otras víctimas extranjeras que reciben atención médica.

El IMSS-Bienestar notificó la recepción de siete personas afectadas: cuatro heridos de bala, una persona con fractura, otra con esguince y una menor con crisis de ansiedad. Entre los lesionados, dos cayeron de la pirámide al intentar huir durante las detonaciones.

Los hechos violentos se dieron en la Pirámide de la Luna de Tenochtitlan

Tiroteo en Teotihuacán: videos captan el miedo de los visitantes. (Redes sociales)

Las agencias de seguridad indicaron que el agresor, hasta ahora no identificado, se quitó la vida después de disparar desde la parte superior de la Pirámide de la Luna. Testigos refieren haber escuchado hasta 20 disparos cerca del mediodía, lo que generó pánico entre decenas de turistas del sitio arqueológico, considerado uno de los principales atractivos turísticos de México.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre con camisa de cuadros y cubrebocas, manipulando un arma de fuego en lo alto de la estructura. En el video se observa a turistas agrupados, aparentemente bajo amenaza. Grabaciones adicionales documentan a una mujer pidiendo ayuda y a elementos de seguridad organizando la evacuación.

El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegaron un operativo para evacuar el área.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos en ambulancias, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se mantienen en la zona para levantar el cuerpo del agresor y recabar pruebas.

Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y envió condolencias a las familias afectadas. También instruyó al Gabinete de Seguridad ainvestigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, según publicó en sus redes sociales.

La presidenta señaló que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura desplazaron personal al sitio para coordinar la atención a las víctimas, y que ya establecieron contacto con la Embajada de Canadá debido al fallecimiento de una ciudadana de ese país.

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