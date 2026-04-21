México

Es oficial, el Gobierno anuncia el cierre temporal de la zona arqueológica de Teotihuacán tras tiroteo

El ataque dejó al menos 13 heridos y una víctima mortal

Guardar
REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha

La zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada durante las investigaciones por el ataque armado, el cual dejó 13 heridos y una víctima mortal. El tirador se quitó la vida en el mismo sitio.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, se pudo leer en el comunicado.

(X/@INAHmx)
(X/@INAHmx)

Qué pasó en Teotihuacán

El pánico se apoderó de la zona arqueológica de Teotihuacán cuando un hombre armado abrió fuego en la Pirámide de la Luna, dejando como saldo dos personas muertas y 13 heridas de distintas nacionalidades.

La tragedia implicó la muerte de una turista canadiense, mientras que el agresor murió por su propia mano tras disparar contra los visitantes.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

La mañana del lunes, los hechos sorprendieron a cientos de turistas y empleados en uno de los sitios más emblemáticos de México, situado a unos 50 kilómetros de la capital y considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ataque, según los primeros reportes, fue ejecutado por un solo individuo que desde una zona elevada realizó múltiples disparos, desatando una estampida y escenas de caos antes de quitarse la vida en el lugar.

Entre los heridos trasladados a hospitales de la zona hay seis ciudadanos de Estados Unidos, tres de Colombia, dos de Brasil, un canadiense y un ruso.

Las autoridades mexicanas, a través del Gabinete de Seguridad, confirmaron que el saldo de víctimas incluye tanto a turistas como a empleados y que la mayoría de los afectados son extranjeros.

Temas Relacionados

TeotihuacánINAHmexico-noticiasmexico-seguridad

Más Noticias

FGR investiga balacera en Teotihuacán que dejó dos personas muertas

Derivado del ataque al menos 13 personas de diversas nacionalidades resultaron heridas

FGR investiga balacera en Teotihuacán que dejó dos personas muertas

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

La actriz compartió que aún no concluye su proceso legal de separación con Otto Padrón y enfatizó que busca evitar controversias por el bien de sus hijos mientras mantiene su agenda laboral activa

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

Nuevo ingreso de tropas de EEUU a México: Senado recibe solicitud de Sheinbaum para ejercicios militares en tres estados

Las actividades se realizarían entre mayo y octubre en Campeche y el centro del país

Nuevo ingreso de tropas de EEUU a México: Senado recibe solicitud de Sheinbaum para ejercicios militares en tres estados

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Las secciones de mayor costo tendrían pocos beneficios

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 y A con retrasos por retiro de trenes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 y A con retrasos por retiro de trenes
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Paola Núñez, Barbie de ‘Amor en Custodia’, reaparece compartiendo fotos de su boda al estilo campirano

‘Michael’: vive gratis la experiencia inmersiva en CDMX para celebrar la biopic del Rey del Pop

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis

DEPORTES

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026