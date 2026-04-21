Es oficial, el Gobierno anuncia el cierre temporal de la zona arqueológica de Teotihuacán tras tiroteo

REUTERS/Raquel Cunha

La zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada durante las investigaciones por el ataque armado, el cual dejó 13 heridos y una víctima mortal. El tirador se quitó la vida en el mismo sitio.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, se pudo leer en el comunicado.

(X/@INAHmx)

Qué pasó en Teotihuacán

El pánico se apoderó de la zona arqueológica de Teotihuacán cuando un hombre armado abrió fuego en la Pirámide de la Luna, dejando como saldo dos personas muertas y 13 heridas de distintas nacionalidades.

La tragedia implicó la muerte de una turista canadiense, mientras que el agresor murió por su propia mano tras disparar contra los visitantes.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

La mañana del lunes, los hechos sorprendieron a cientos de turistas y empleados en uno de los sitios más emblemáticos de México, situado a unos 50 kilómetros de la capital y considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El ataque, según los primeros reportes, fue ejecutado por un solo individuo que desde una zona elevada realizó múltiples disparos, desatando una estampida y escenas de caos antes de quitarse la vida en el lugar.

Entre los heridos trasladados a hospitales de la zona hay seis ciudadanos de Estados Unidos, tres de Colombia, dos de Brasil, un canadiense y un ruso.

Las autoridades mexicanas, a través del Gabinete de Seguridad, confirmaron que el saldo de víctimas incluye tanto a turistas como a empleados y que la mayoría de los afectados son extranjeros.