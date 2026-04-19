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Jaime Munguía y Toro Reséndiz reciben advertencia previo a su combate: “Ese es mi cinturón”

Los mexicanos disputarán el título de la AMB el próximo 2 de mayo en Las Vegas

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Jaime Munguía y Toro Reséndiz se enfrentarán el próximo 2 de mayo (Instagram - Armando Reséndiz |REUTER )
Jaime Munguía y Toro Reséndiz se enfrentarán el próximo 2 de mayo (Instagram - Armando Reséndiz |REUTER )

Jaime Munguía y Armando “Toro” Reséndiz protagonizarán la pelea coestelar el próximo 2 de mayo en la cartelera de Benavidez vs Zurdo que se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Reséndiz expondrá su campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los supermedianos ante un Munguía que bajo el mando de Edy Reynoso buscará nuevamente ser campeón mundial.

La explosividad y agresividad que ambos pugilistas mexicanos han mostrado arriba del cuadrilátero, sumado a su juventud, hacen que las expectativas del combate crezcan.

Carlos Adames quiere el campeonato que disputarán Munguía y Reséndiz

A través de sus redes sociales, Carlos Adames, mandó una advertencia a Jaime Munguía y Carlos Adames. El pugilista dominicano-francés, sentenció que el cinturón que disputarán los pugilistas mexicanos será de él.

“Ese es mi cinturón del futuro”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

A través de sus redes sociales, Carlos Adames, mandó una advertencia a Jaime Munguía y Carlos Adames. (captura de pantalla)
A través de sus redes sociales, Carlos Adames, mandó una advertencia a Jaime Munguía y Carlos Adames. (captura de pantalla)

Cabe recordar que hace algunas semanas, Adames advirtió que subirá a las 168 libras en busca de nuevos retos.

“Puedo dar las 160 libras muy fácilmente, pero en 168 libras voy a sacudir aún más. Allá voy”, publicó Adames en sus redes sociales. “Díganle a las 168 libras que el Bronco ha llegado. Hubo muchos nombres que huyeron de las 160 libras y subieron de peso, pero ahora voy a alcanzarlos”.

¿Quién es Carlos Adames?

Carlos Adames, conocido en el ámbito boxístico como “Caballo Bronco”, nació el 7 de mayo de 1994 en Comendador, provincia de Elías Piña, República Dominicana. Este talentoso pugilista dominicano se ha convertido en campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), lo que lo posiciona entre las figuras más destacadas del boxeo latinoamericano.

Con 31 años de edad, Adames ostenta un récord de 25 victorias (18 por la vía del nocaut), 1 sola derrota y otro empate.

¿Cómo llegarán Munguía y Reséndiz para su pelea del 2 de mayo?

Jaime Munguía llega al combate tras un periodo de incertidumbre fuera del ring por problemas de dopaje y cambios de calendario. Después de su última victoria el 3 de mayo de 2025 ante Bruno Surace en Arabia Saudita, el tijuanense mantuvo su entrenamiento pese a la falta de rivales confirmados, esperando una oportunidad de regresar a la élite. Munguía busca consolidarse de nuevo en el peso supermedio y ve este duelo contra otro mexicano como el escenario ideal para recuperar protagonismo internacional.

Boxing - Jaime Munguia vs Bruno Surace - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Jaime Munguia celebrates after winning his super middleweight fight against Bruno Surace REUTERS/Hamad I Mohammed
Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Por su parte, Armando “Toro” Reséndiz llega como campeón de la AMB en peso supermediano tras vencer a Caleb Plant por decisión dividida en Las Vegas el 31 de mayo de 2025. Reséndiz enfrenta su primera defensa del título con la motivación de validar su ascenso y demostrar que su reinado no es casualidad. El nayarita reconoce el reto que representa Munguía y asegura estar motivado por medirse ante un rival de alto nivel, buscando consolidarse como una nueva figura del boxeo mexicano en una noche que puede marcar su carrera.

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