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Trabajadoras sexuales bloquean Tlalpan y tensan apertura de nueva ciclovía

Trabajadoras sexuales protestaron este domingo durante la inauguración de la ciclovía en Calzada de Tlalpan; denuncian desplazamiento y pérdida de ingresos

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Un contingente de personas que ejercen el trabajo sexual en la capital se manifestó durante el inicio de operaciones del proyecto, señalando que la redistribución vial les ha causado pérdidas y afecta sus fuentes de ingreso.
Un contingente de personas que ejercen el trabajo sexual en la capital se manifestó durante el inicio de operaciones del proyecto, señalando que la redistribución vial les ha causado pérdidas y afecta sus fuentes de ingreso.

La inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan” en la Calzada de Tlalpan, uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del Gobierno de la Ciudad de México de cara al Mundial 2026, arrancó este domingo 19 de abril entre aplausos institucionales y protestas en las calles. Mientras cientos de ciclistas completaban la Mega Rodada desde el Zócalo hasta el Kiosco Huipulco, trabajadoras sexuales se manifestaron a la altura de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, para denunciar que la obra las ha desplazado y afectado económicamente.

La manifestación, que en un primer momento fue pacífica, escaló en tensión cuando un grupo de trabajadoras sexuales se enfrentó directamente con ciclistas que mantenían bloqueada la vialidad. Gritos, empujones y forcejeos obligaron a los ciclistas a retirarse de la zona. El reclamo de ambos grupos era legítimo pero incompatible en ese momento: seguridad vial para unos, sustento económico para las otras.

“La ciclovía nos desplaza”: el reclamo de las manifestantes

Las trabajadoras sexuales que se congregaron en Tlalpan aseguran que tanto las obras de construcción de la ciclovía como su operación han complicado severamente su situación financiera. Muchas de ellas son el sostén principal de sus hogares, y señalan que la reducción del tránsito vehicular y la reorganización vial han ahuyentado a su clientela.

Durante la protesta, las manifestantes exigieron a las autoridades capitalinas:

  • Diálogo directo con funcionarios del gobierno local
  • Vivienda digna como alternativa al desplazamiento
  • Reconocimiento de que la ciclovía genera despojo de poblaciones vulnerables

Reportes desde la zona indicaron presencia de elementos policíacos que se mantuvieron a la expectativa sin intervenir, mientras la manifestación se desarrollaba sobre la banqueta y la caravana ciclista continuaba su recorrido.

El Gobierno CDMX presentó la ruta para la inauguración de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @CdmxPilares)
El Gobierno CDMX presentó la ruta para la inauguración de la Ciclovía en Tlalpan (X/ @CdmxPilares)

Una obra que ha generado polémica desde el inicio

La ciclovía de Tlalpan no es nueva en controversia. Desde su etapa de construcción, el proyecto de 34 kilómetros que conecta cinco alcaldías —Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan— ha recibido críticas por su diseño, por las afectaciones a comerciantes establecidos a lo largo de la Calzada y, de manera particular, por el impacto sobre las trabajadoras sexuales que operan en la zona.

A pesar de las críticas, el Gobierno CDMX defendió el proyecto como una apuesta de movilidad sostenible. Según el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, la infraestructura ofrecerá más de 2 mil 100 viajes ciclistas diarios y facilitará el acceso al Estadio Ciudad de México durante el Mundial. Además, se contempla la construcción de un biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco.

Póster multicolor para la "Bici Rodada La Gran Tenochtitlan" con dos ciclistas animados, emblema de águila, fecha 19 de abril de 2026 y logos de patrocinadores
Este cartel promociona la "Bici Rodada La Gran Tenochtitlan", un evento clave para la inauguración de la nueva ciclovía en Tlalpan, Ciudad de México, programada para el 19 de abril de 2026. (X/ @CdmxPilares)

El trasfondo: abandono estructural

Lo ocurrido este domingo en Tlalpan expone una tensión más profunda. La ciclovía fue pensada como solución de movilidad para la ciudad del futuro, pero su implementación choca con las necesidades inmediatas de comunidades que ya operaban en ese espacio y que no fueron contempladas en los planes.

Dos luchas distintas, el mismo abandono: seguridad vial para ciclistas, sustento para trabajadoras sexuales. Ambas demandas legítimas, ambas sin respuesta clara por parte de las autoridades en un día que debía celebrar solo avances.

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