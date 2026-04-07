Sheinbaum reprocha que casos de desaparecidos lleguen a la Asamblea General de la ONU: “México no está rebasado”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, insistió en que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) omitió las acciones que ha realizado su administración en materia de desapariciones en México.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria reprochó al CED, su intento de llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas al país por esta situación:

“No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad (...) ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? (...) El Estado mexicano no está rebasado y se actúa en delitos que presentaron a partir de la guerra contra el narco", expresó la presidenta.

Señalan extrapolación en informe del CED

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe del Comité, el mismo al que tildó de ser “tendencioso” porque “no coinciden ni con la desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales del 2019 al 2025″.

La presidenta insistió en que el CED no tomó en cuenta ninguna de las observaciones generadas por la Secretaría de Gobernación y por la SRE al borrador del documento que fue enviado.

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