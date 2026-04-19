México

Encuentran sin vida a Hugo Basurto, hombre desaparecido en 2025, había salido a pasear con su perrita

La desaparición del hombre fue reportada por amigos y familiares

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Hugo Basurto de Hoyos, de 61 años, y su perrita Isis, una pastor belga de pelaje café con negro, desaparecieron tras salir a caminar en el fraccionamiento Hacienda de Echegaray, Naucalpan, el 19 de diciembre de 2025. El día de ayer, la Guardia Municipal de Naucalpan, dio a conocer que encontró el cuerpo sin vida del hombre y su mascota.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, “como resultado de labores de búsqueda e investigación, autoridades lograron la localización de una persona sin vida que, de acuerdo con información preliminar, corresponde a Hugo Basurto de Hoyos”. Al localizar el cuerpo, también se encontró un arma.

En el documento se menciona que, “con base en los indicios recabados en el sitio y de acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho apunta a un posible suicidio, sin que se adviertan elementos que indiquen la participación de terceros”.

Las autoridades correspondientes continuarán con las diligencias, en tanto la Guardia Municipal de Naucalpan mantendrá su colaboración en el seguimiento del caso.

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Desaparición de Hugo Basurto abre incógnitas

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la familia de Hugo activó los protocolos luego de que su celular perdió señal poco después de salir a pasear el mismo día de la desaparición.

Lo último que sus allegados supieron fue que el hombre se dirigía a Plaza Satélite, según señalaron, se encontraría con una mujer para entregarle dinero.

En su momento, la Comisión de Búsqueda de Personas emitió una ficha oficial con los rasgos físicos de Basurto de Hoyos: 1.75 metros de altura, complexión delgada, tez clara, rostro alargado, cabello largo castaño oscuro y ojos verdes.

El recorrido que solía realizar era corto y bien conocido en la zona, pero en esta ocasión Hugo no volvió a su domicilio.

Isis usaba una cadena metálica con placa de identificación y respondía a su nombre, pero tampoco fue localizada.

Familias y rescatistas señalaron que la ausencia conjunta dificulta la hipótesis de un extravío accidental. No hubo reportes de que la perrita haya estado sola.

Habitantes del fraccionamiento y colectivos de familiares extendieron la búsqueda a áreas verdes y colonias vecinas, colocando avisos, difundiendo datos en redes sociales y colocando cédulas en espacios públicos.

Durante la temporada decembrina, los colectivos aprovecharon para visibilizar casos activos de desaparecidos, incluyendo el de Hugo Basurto y su mascota.

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