¿Cuánto tarda el SAT en regresarte tu saldo a favor? Así es la devolución tras la declaración anual 2026

En los primeros días de abril, la autoridad fiscal superó los promedios legales, pues más de 600,000 personas ya recibieron su reembolso tras declarar, reflejando una tendencia de mayor rapidez en los trámites fiscales de este año.

Abril llegó con una buena noticia para millones de contribuyentes: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está devolviendo los saldos a favor de la declaración anual en tiempo récord. Si ya cumpliste con tu obligación fiscal y esperas ese reembolso para saldar deudas, completar el gasto o simplemente darte un respiro, aquí te contamos cuánto tiempo deberás esperar y qué puedes hacer para revisar el estatus de tu trámite.

¿Cuánto tarda el SAT en devolver tu dinero?

El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la autoridad tiene hasta 40 días naturales para realizar una devolución. Sin embargo, en la práctica, el fisco está siendo considerablemente más ágil este año.

Según cifras al 9 de abril, de los 3.7 millones de declaraciones presentadas hasta esa fecha, más de 600,000 contribuyentes ya recibieron su devolución, con un monto acumulado de 2,179 millones de pesos, equivalente a más de 90 premios mayores de la lotería nacional.

Promedio general de devolución: 3 días

Devoluciones automáticas: 4.5 días en promedio

Plazo legal máximo: 40 días naturales

Gari Flores Hernández, administrador central de Recaudación del SAT, confirmó que los tiempos de respuesta son significativamente menores a los establecidos por ley.

¿Es difícil tener saldo a favor?

Uno de los mitos más extendidos entre los contribuyentes es que obtener un saldo a favor es algo excepcional o complicado. La realidad desmiente esa creencia: según Leonardo Castillo, consultor en estrategias de inversión de Fintual, más de 7 millones de mexicanos recibieron devoluciones en 2025, un incremento del 6% respecto al año anterior.

Entre los rubros que más frecuentemente generan saldo a favor destacan:

Ahorro para el retiro: quienes cuentan con un Plan Personal de Retiro (PPR) pueden deducir hasta el 10% de sus ingresos anuales, adicional al 15% de deducciones personales, con un tope de 206,367 pesos para 2025 .

Gastos médicos y hospitalarios

Intereses hipotecarios

Colegiaturas (dentro de los límites permitidos)

Según datos oficiales, el periodo de espera es de apenas unos días, mientras que el máximo legal es de 40 días naturales, lo que apunta a una mejora notable en los procesos de respuesta y atención. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

¿Qué conviene más: pedir la devolución o dejar el saldo a favor?

No siempre la mejor decisión es solicitar de inmediato el reembolso. El especialista de Fintual recomienda evaluar cada caso:

“Para algunas personas hace sentido dejarlo y utilizarlo para pagos provisionales; para otros es mejor solicitar la devolución. En ambos casos existe un beneficio hacia el siguiente año fiscal.”

La clave está en analizar el flujo de pagos futuros y determinar qué opción genera mayor ventaja financiera personal.

¿Cómo consultar el estatus de tu devolución?

Si ya presentaste tu declaración y quieres saber en qué etapa se encuentra tu trámite, puedes hacerlo directamente en el portal del SAT con tu RFC y contraseña o e.firma. El sistema permite rastrear en tiempo real si tu solicitud está en proceso, autorizada o si requiere documentación adicional.

Con tiempos de respuesta tan ágiles este año, la temporada de declaración anual 2026 pinta como una de las más eficientes para los contribuyentes mexicanos.