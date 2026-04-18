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¿Tu cuerpo te está avisando? Estas 16 señales revelan falta de nutrientes

Especialistas advierten que estos síntomas podrían estar relacionados con deficiencias de vitaminas y minerales

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Especialistas advierten que estos síntomas podrían estar relacionados con deficiencias de vitaminas y minerales
Especialistas advierten que estos síntomas podrían estar relacionados con deficiencias de vitaminas y minerales

El cuerpo humano cuenta con mecanismos de alerta que, en muchos casos, se manifiestan a través de síntomas cotidianos. Desde cambios en la piel hasta alteraciones en el estado de ánimo, estas señales pueden estar vinculadas a la falta de nutrientes esenciales como hierro, vitaminas o minerales.

Una de las más comunes es la caída del cabello, que podría asociarse a niveles bajos de hierro, un mineral clave para el transporte de oxígeno en la sangre. Cuando este nutriente escasea, los folículos pilosos pueden debilitarse, provocando una pérdida capilar mayor a la habitual.

En la misma línea, las encías sangrantes podrían estar relacionadas con la falta de vitamina C, necesaria para fortalecer los vasos sanguíneos. Su deficiencia puede hacer que los tejidos sean más frágiles y propensos al sangrado.

Por otro lado, la mente nublada, la dificultad para concentrarse o incluso el hormigueo en manos y pies pueden vincularse con niveles bajos de vitamina B12, esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Dos frascos de suplementos, uno negro con la etiqueta "HIERRO PLUS" y otro blanco con la etiqueta "MAGNESIO", se ven en una mesada de cocina clara con fondo borroso.
Diversos síntomas como caída del cabello, fatiga, encías sangrantes o calambres pueden ser señales de posibles deficiencias de vitaminas y minerales; especialistas recomiendan no ignorarlos y acudir a valoración médica para un diagnóstico adecuado

Cansancio, falta de aire y otros síntomas que no debes ignorar

El cansancio constante es otro síntoma frecuente. Aunque puede tener múltiples causas, una de ellas es la deficiencia de vitamina D, que también influye en el sistema inmunológico. Asimismo, la falta de aire y la fatiga rápida podrían estar relacionadas con niveles bajos de hierro, lo que reduce la capacidad del organismo para transportar oxígeno.

Las manos frías también suelen asociarse con una posible anemia, mientras que la piel seca o con picazón podría indicar un déficit de vitamina E, conocida por su función protectora en la piel.

En cuanto a los calambres en las piernas, estos podrían estar vinculados a niveles bajos de magnesio, un mineral fundamental para la función muscular. Este mismo nutriente también se relaciona con la irritabilidad, ya que participa en la regulación del sistema nervioso.

Antojos, estado de ánimo y señales menos evidentes

No todos los signos son físicos. Los antojos de azúcar pueden ser interpretados como una señal de desequilibrios en el organismo, en algunos casos relacionados con la falta de magnesio. De igual forma, un estado de ánimo bajo podría vincularse con deficiencias de vitamina B6, implicada en la producción de serotonina.

La boca seca y los ojos secos pueden estar asociados con la falta de vitamina A, esencial para la salud de las mucosas y la visión. Por su parte, los olvidos frecuentes podrían relacionarse con una baja ingesta de ácidos grasos omega-3, fundamentales para la función cerebral.

Finalmente, la falta de apetito puede ser un indicio de deficiencia de zinc, un mineral que interviene en la regulación del hambre y el metabolismo.

Un bol de cerámica contiene terrones de azúcar blancos y morenos sobre una mesa de madera en una cocina. Azúcar granulada esparcida y una ventana luminosa al fondo.
Diversos síntomas como caída del cabello, fatiga, encías sangrantes o calambres pueden ser señales de posibles deficiencias de vitaminas y minerales; especialistas recomiendan no ignorarlos y acudir a valoración médica para un diagnóstico adecuado

La importancia de no automedicarse y acudir a especialistas

Aunque estas 16 señales pueden servir como guía para identificar posibles deficiencias nutricionales, expertos coinciden en que no deben interpretarse de forma aislada.

Muchos de estos síntomas también pueden estar relacionados con otros problemas de salud, por lo que es fundamental acudir a un profesional y, de ser necesario, realizar estudios clínicos.

Una alimentación equilibrada que incluya frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y cereales integrales sigue siendo la mejor estrategia para prevenir deficiencias. Además, en algunos casos, puede ser necesario complementar la dieta con suplementos, siempre bajo supervisión médica.

Escuchar al cuerpo es importante, pero interpretarlo correctamente es clave para evitar diagnósticos erróneos y cuidar la salud de forma integral.

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