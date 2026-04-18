Mundial 2026: dan a conocer la lista de jugadores de Liga MX que serán convocados en la Selección Mexicana

Mar 31, 2026; Chicago, IL, USA; The Mexico National Team stand for the Mexican national anthem prior to a match against Belgium at Soldier Field. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images

La planificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 comienza a tomar forma para la Selección Mexicana, luego de que se dieran a conocer detalles sobre los tiempos y primeras decisiones en torno a la convocatoria.

Será el próximo 11 de mayo cuando el estratega nacional revele una lista preliminar de 55 futbolistas, mientras que el grupo definitivo de 26 elementos se confirmará el 1 de junio, marcando así el cierre del proceso de selección.

En medio de este panorama, información difundida por el periodista de TUDN, Gibrán Araige, adelanta que un grupo inicial de 15 jugadores iniciará trabajos desde el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la Ciudad de México. Este primer bloque estaría conformado principalmente por futbolistas del torneo local, con presencia mayoritaria de la Liga MX y apenas un elemento que milita en el extranjero.

Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Dicha versión coincide con declaraciones previas del directivo Duilio Dávila, quien había señalado que el cuerpo técnico únicamente consideraría a jugadores con posibilidades reales de asistir al torneo internacional. Bajo este criterio, la lista inicial cobra relevancia, ya que perfila a quienes estarían más cerca de asegurar un lugar en la justa mundialista.

Armando "Hormiga" González celebra tras anotar uno de los goles con los que México ganó a Islandia un partido de preparación para el Mundial. Estadio La Corregidora, Querétaro, México. 25 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Entre los nombres que destacan en este primer llamado se encuentra el caso de Armando “Hormiga” González, cuya inclusión parecía incierta en semanas recientes. Asimismo, jugadores como Gilberto Mora y Marcel Ruiz continúan en evaluación debido a molestias físicas, aunque se mantiene la expectativa de que logren recuperarse a tiempo para ser considerados.

El grupo contempla futbolistas de clubes como Chivas, Toluca, Cruz Azul, América, Santos y Xolos, consolidando una base importante del campeonato mexicano. Con esta primera concentración, el cuerpo técnico buscará afinar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los convocados.

El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

Cabe señalar que, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, las selecciones deben presentar una lista final de 26 jugadores. En este contexto, aún quedarían 11 lugares disponibles, los cuales serían ocupados por futbolistas que militan en ligas del extranjero.

Finalmente, se prevé que la convocatoria oficial de los elementos de la Liga MX sea anunciada tras la conclusión del Clausura 2026, programada para el 26 de abril. Esto permitirá que los jugadores cumplan con un periodo de descanso obligatorio de al menos 10 días antes de integrarse a la concentración nacional.

Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Jesus Gallardo celebrates scoring their third goal with Erik Lira REUTERS/Eloisa Sanchez

Este grupo estaría conformado por los porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa; además de jugadores de campo como Everardo López, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Israel Reyes, Gilberto Mora, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Armando “Hormiga” González y Alexis Vega.