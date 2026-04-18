¿Matías Almeyda ‘traiciona’ a Chivas? Lo señalan como el sustituto de Jardine en el América

Fútbol - LaLiga - Atlético Madrid contra Sevilla - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España - 1 de noviembre de 2025 - El entrenador de Sevilla Matias Almeyda antes del partido. REUTERS/Violeta Santos Moura

El Club América se encuentra atravesando una crisis de resultados que no ha caído bien entre la afición y la directiva del equipo. Esto habría propiciado la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la eliminación en Concacaf a manos del Nashville de la MLS, siendo Matías Almeyda, extécnico de Chivas, uno de los más sonados.

Entre las alternativas evaluadas, también se encuentran Guillermo Almada y Diego Alonso quienes integran la lista de opciones. El antecedente de Almeyda en Chivas sigue vigente para la dirigencia de las Águilas por lo que, para muchos seguidores rojiblancos, representaría una traición al rebaño.

El uruguayo tiene experiencia en el futbol de Europa. (REUTERS/Louiza Vradi)

Primeras reacciones tras el anuncio

De acuerdo con el periodista Calos Ponce, trasciende que la emergencia por el cambio de técnico se aceleró tras la eliminación continental. Ni siquiera la obtención de un campeonato futuro, como el Clausura 2026, sería suficiente para asegurar la continuidad de Jardine, pues el objetivo institucional apunta a mantener el protagonismo y la competitividad en todos los frentes.

En la evaluación de la directiva, Almada destaca por su sistema de juego, aunque su estilo de liderazgo genera reservas entre algunos sectores del club. Diego Alonso, técnico uruguayo, es considerado finalista, ya que anteriormente había sido sondeado antes de la llegada de Jardine; su perfil deportivo es bien visto en el área deportiva.

Un eventual nombramiento de nuevo técnico impactaría en el esquema táctico y en la planeación de las Águilas. El recuerdo del paso exitoso de Almeyda por el futbol mexicano lo sitúa en ventaja, propiciando confianza en su capacidad para fortalecer al plantel. Estos son los principales actores en la toma de decisión.

El campeonato que le dio al rebaño lo convierte en uno de los técnicos más seguidos del futbol mexicano. (Credit: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports/Sipa USA)

¿El fin de la era Jardine se acerca?

La destitución de André Jardine marca el cierre de una etapa calificada como “gloriosa” por los éxitos recientes, pero oscurecida por la temprana salida en Concacaf y la percepción de bajo nivel competitivo. La búsqueda del sustituto lleva ya varios días, con análisis minuciosos sobre perfiles deportivos y capacidades de gestión.

El área directiva prioriza mantener la hegemonía institucional, por lo que el proceso se desarrolla con alta reserva y criterios claros: se valora tanto la proyección táctica como la capacidad de liderazgo y adaptación al entorno Águila.

El brasileño logró obtener 3 títulos de liga con las Águilas. (Cortesía)

La definición sobre el futuro entrenador podría llegar en los próximos días, con Matías Almeyda como el candidato con mayor respaldo interno. El rumbo elegido reflejará la intención de consolidar éxitos recientes y revertir el último tropiezo internacional. Entre los datos destacados se encuentra que, aun con un hipotético campeonato del Clausura 2026, la permanencia de Jardine nunca estuvo garantizada, lo que ilustra la determinación del club por un cambio profundo.

El proceso de selección apunta a iniciar una nueva etapa para el América, con la directiva enfocada en cimentar el protagonismo y responder a las expectativas de la afición.