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Mundial 2026: Dónde y cuándo será instalado el Fan Fest en Guadalajara

La capital jalisciense dará la bienvenida a miles de visitantes con actividades culturales, espectáculos musicales y un ambiente festivo para los amantes del futbol

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El gobierno de Jalisco está preparado para recibir a las selecciones nacionales en el torneo más importante del mundo. (REUTERS/Daniel Becerril)
El gobierno de Jalisco está preparado para recibir a las selecciones nacionales en el torneo más importante del mundo. (REUTERS/Daniel Becerril)

El corazón de Guadalajara se prepara para ser el escenario principal del Fan Fest del Mundial 2026. La capital jalisciense fungirá como sede oficial de esta celebración promovida por la FIFA, donde aficionados podrán disfrutar todos los partidos sin ir a los estadios y gozar del ambiente futbolístico en un espacio abierto, gratuito y con múltiples actividades complementarias.

Durante este periodo, el Fan Fest proyectará los 104 partidos del torneo en pantallas gigantes, asegurando que la comunidad viva cada encuentro al máximo, sin importar la sede oficial. Así, familias locales y turistas podrán integrarse a la fiesta mundialista, aunque no cuenten con boletos para los estadios.

Locales y turistas tendrán la oportunidad de gozar de las actividades en el terreno de juego en este lugar. (REUTERS/Daniel Becerril)
Locales y turistas tendrán la oportunidad de gozar de las actividades en el terreno de juego en este lugar. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Qué podremos encontrar en el Fan Fest?

El Fan Fest ofrecerá más que la transmisión de partidos. La Plaza de Armas se transformará en una zona gastronómica donde los visitantes podrán probar platillos típicos de la región. El Paseo Fray Antonio Alcalde será sede de activaciones y espacios interactivos, así como áreas para juegos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El Teatro Degollado estará integrado en la programación con presentaciones culturales, espectáculos musicales y exhibiciones deportivas. Se evalúa la participación de artistas internacionales como Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández, quienes podrían complementar la oferta artística para residentes y turistas.

A la par, se instalarán stands de productos oficiales y espacios recreativos, garantizando un entorno amigable y familiar para quienes asistan al Fan Fest en Guadalajara.

Uno de los recintos culturales más importantes de México (Foto: GoogleMaps)
Uno de los recintos culturales más importantes de México (Foto: GoogleMaps)

Durante los 39 días mundialistas, los asistentes al Fan Fest en Guadalajara podrán disfrutar de lo siguiente:

  • Transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026.
  • Zona gastronómica de platillos típicos en la Plaza de Armas.
  • Espacios interactivos y activaciones en Paseo Fray Antonio Alcalde.
  • Venta de productos oficiales de la FIFA.
  • Áreas de juego y actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes.
  • Presentaciones culturales y musicales, con posibles artistas de talla internacional.
  • Exhibiciones deportivas y eventos especiales en el Teatro Degollado.
  • Zonas de public viewing en distintas partes de la ciudad y municipios vecinos.

Acceso gratuito, sedes alternas y medidas de seguridad

Durante toda la actividad del Mundial, el acceso al Fan Fest será completamente libre y gratuito, tanto para habitantes como para visitantes de la ciudad. Esta modalidad busca la inclusión social y evitar restricciones económicas en el disfrute del evento.

Las calles del centro de la capital tapatía se vestirán de verde, blanco y rojo, para apoyar a la Selección Mexicana. (AP Foto/Marco Ugarte)
Las calles del centro de la capital tapatía se vestirán de verde, blanco y rojo, para apoyar a la Selección Mexicana. (AP Foto/Marco Ugarte)

También se habilitarán zonas de public viewing en diferentes puntos de Guadalajara y en municipios cercanos, como Zapopan. El objetivo es distribuir a los asistentes y evitar saturaciones en la sede principal, ampliando la cobertura para toda la región.

Las autoridades han destacado la implementación de medidas de seguridad en la Plaza de la Liberación y en todas las sedes alternas, con el propósito de garantizar un entorno ordenado y seguro para quienes participen en las actividades del Fan Fest.

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