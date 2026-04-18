México

Transportistas acusa simulación de Segob, preparan acciones en la inauguración del Mundial 2026

La organización acusó al subsecretario de gobernación, César Yáñez, de mentir sobre la crisis que atraviesa el sector

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Transportistas acusan a César Yáñez de simular avances con el sector.
Transportistas acusan a César Yáñez de simular avances con el sector.

A través de un comunicado la Asociación Nacional Transportista (ANTAC),en conjunto con el Frente Nacional de Resistencia Civil (FNRCM) rechazaron las declaraciones del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien ha insistido que el diálogo no se ha roto y que mantiene una “comunicación efectiva” con el sector transportista del país.

Las organizaciones destacaron que no han sido convocados para ninguna reunión ni mesa de trabajo, acusaron que el gobierno federal está recurriendo a grupos del sector que “no representan los intereses reales del transporte, utilizándolas como instrumentos de simulación”.

Destacaron que las organizaciones que fueron anunciadas para reunirse con el gobierno federal no ponen sobre la mesa todas las necesidades reales que tiene el gremio, “los robos en carretera, los operadores asesinados y las familias que quedan sin protección tras perder el sustento del hogar gracias a la inseguridad”.

Puntualizaron que las mesas de diálogo que se han anunciado con otras organizaciones no son más que para mostrar una “falsa estabilidad que no existe en las carreteras del país”.

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