Alerta la Secretaría de Salud por incremento de diarreas en temporada de calor

Ante las altas temperaturas, los alimentos tienden a descomponerse rápido. (Freepik)

La Secretaría de Salud advirtió sobre el aumento de enfermedades diarreicas agudas durante la temporada de calor y llama a la población a intensificar las medidas de prevención.

Las altas temperaturas propician la descomposición rápida de los alimentos, lo que incrementa el riesgo de contaminación y aparición de cuadros diarreicos, explica la médica Julieta Parga Alonso, adscrita al Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades.

El organismo subraya que la deshidratación severa afecta más a niños menores de cinco años y a personas adultas mayores.

La especialista de la Secretaría de Salud indica que la diarrea se manifiesta con evacuaciones líquidas y, en la mayoría de los casos, dura menos de una semana sin requerir tratamiento antibiótico.

Destaca que la causa principal suelen ser los virus, y recomienda el consumo constante de líquidos y el uso de sobres de vida suero oral, disponibles en centros de salud y unidades médicas.

La preparación debe realizarse con un litro de agua hervida y consumirse durante el día; si no se termina en 24 horas, es necesario desecharla y elaborar una nueva.

(Secretaría de Salud de la Ciudad de México)

El calor y la descomposición acelerada de alimentos generan riesgo

La Secretaría de Salud explica que la temporada de calor incrementa la probabilidad de descomposición de los alimentos y facilita la contaminación que provoca enfermedades diarreicas agudas.

Advierte que la población debe mantener especial atención a los síntomas de alarma como boca seca, ausencia de lágrimas, alteraciones en el estado de conciencia, evacuaciones muy abundantes o frecuentes, sangre o moco en las heces, fiebre y vómito.

Ante estos signos, la indicación es acudir de inmediato a un médico.

El organismo federal reitera que la hidratación es la medida más relevante durante un episodio de diarrea.

El consumo permanente de líquidos y de sales de rehidratación oral permite reponer agua y electrolitos, ayudando a regular el funcionamiento intestinal.

Para la alimentación, recomienda incorporar arroz, zanahoria y manzana, que favorecen la consistencia de las evacuaciones, y evitar los alimentos grasosos o irritantes.

(Secretaría de Salud de la Ciudad de México)

Medidas de higiene y preparación de alimentos

La especialista Parga Alonso señala que el lavado frecuente de manos antes de comer y después de ir al baño es esencial para prevenir la transmisión de agentes infecciosos.

Recomienda lavar y desinfectar frutas y verduras, cocinar adecuadamente los alimentos, mantenerlos cubiertos y refrigerados, así como evitar el consumo de productos en mal estado.

El organismo recuerda que los sobres de vida suero oral están disponibles de manera gratuita en los centros de salud.

La Secretaría de Salud insiste en que, si bien la mayoría de los casos de diarrea no requieren antibióticos, es fundamental acudir a consulta médica ante cualquier síntoma de alarma, especialmente en los grupos más vulnerables.

La prevención, la hidratación y la higiene son las principales herramientas para evitar complicaciones durante la temporada de calor.