México

INE acerca a la ciudadanía al proceso electoral mediante Memoria Gráfica Documental

La presentación del material documental se realizó en el Estado de México

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Credencial INE
(CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional Electoral en el Estado de México presenta la Memoria Gráfica y Documental del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 para acercar a la ciudadanía a las actividades que realiza el organismo y consolidar el vínculo democrático, en un contexto en el que la pasada elección es considerada la más grande en la historia nacional.

En las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), las autoridades exhibieron que durante el proceso electoral se integraron 20 mil 979 mesas directivas de casilla en la entidad.

Lo anterior permitió la instalación del 100% de las casillas programadas en el Estado de México, destaca Martín Martínez Cortazar, vocal ejecutivo del INE.

Martínez Cortazar afirmó que esta memoria no solo responde a la necesidad de documentación, sino que funciona como una herramienta de evaluación institucional y como fuente de consulta tanto para especialistas como para la ciudadanía.

El funcionario explicó que la publicación es testimonio del compromiso democrático y de la robustez del sistema electoral mexicano. Recalca que el proceso se llevó a cabo en condiciones desafiantes, lo que incrementa el valor del registro documental presentado.

Proceso electoral 2023-2024 incorporó votación en penales

Durante la presentación, Flor Angeli Vieyra Vázquez, consejera electoral del IEEM subrayó que este proceso electoral tiene un carácter incluyente.

Se implementaron estrategias para garantizar el derecho al voto de personas en prisión preventiva, además de acciones específicas para fortalecer la paridad de género y la participación de grupos en situación de vulnerabilidad.

Vieyra Vázquez reconoce que la introducción del voto en centros penitenciarios representa un desafío técnico y logístico considerable para el sistema electoral.

Añadió que detrás de cada imagen contenida en la memoria gráfica existen procesos operativos complejos. La consejera resaltó las historias de vida de quienes participan como personas capacitadoras asistentes electorales y supervisoras electorales, enfrentando retos principalmente en la labor de capacitación ciudadana.

Un punto especial que señaló Vieyra Vázquez es la problemática de la desinformación y la propagación de noticias falsas. Advirtió que este fenómeno representa uno de los principales desafíos para las autoridades electorales, más aún en regiones con contextos complejos de seguridad.

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, 04JUNIO2023.- Conteo de votos para la gubernatura del Estado de en la casilla especial instalada en la escuela preparatoria oficial 11 de la Colonia Habitacional Infonavit Norte.
FOTO: Cuartoscuro

La memoria gráfica como herramienta de cultura cívica

En la misma mesa, Ramiro Medrano González, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, argumentó que la fotografía y el material gráfico recopilados son instrumentos valiosos para la formación de la cultura cívica.

Apuntó que la memoria permite socializar los distintos aspectos de la política y los procedimientos electorales, acercando así a la ciudadanía tanto al trabajo del INE como al del IEEM.

Medrano González sostuvo que la construcción de una memoria gráfica y documental solo se logra gracias a capacidades institucionales sólidas, que abarcan desde aspectos operativos y técnicos hasta políticas y de prospectiva.

El documento presentado queda como referencia para especialistas, ciudadanía y autoridades, evidenciando tanto la magnitud como los retos específicos del proceso electoral concurrente más grande hasta la fecha en México.

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