México

Segob culpa a transportistas y agricultores de romper el diálogo: les pide retirar bloqueos en los estados

La institución encabezada por Rosa Icela Rodríguez se dijo dispuesta al diálogo

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Segob ratifica su disposición para entablar diálogo con sectores agrícola y transportista del país.
Segob ratifica su disposición para entablar diálogo con sectores agrícola y transportista del país.

A través de una nota informativa, la Secretaría de Gobernación manifestó su plena disposición para mantener el diálogo, escuchar y atender de manera puntual las demandas planteadas por los sectores agrícola y transportista del país, luego de que se rompiera el diálogo este viernes.

Bajo esta premisa, la dependencia anunció la convocatoria a una mesa de diálogo programada para el 10 de abril, en la que se esperaba la participación del Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

De acuerdo con información de la dependencia, ambas organizaciones optaron por no participar en el encuentro. En lugar de ello, acusa la dependencia, integrantes del FNRCM y la ANTAC bloquearon el acceso al edificio de la Secretaría de Gobernación, utilizando cadenas y candados para cerrar las puertas.

Esta acción impidió la entrada y salida tanto de personas servidoras públicas como de usuarios de los servicios que brinda la institución.

Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)
Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Manifestantes acusan diálogo condicionado

Nos quieren condicionar a que liberemos las carreteras donde están los compañeros. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones”, comentó Heraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Comentaron que la mesa de diálogo también fue condicionada a la presencia solo de 40 representantes a nivel nacional, cuando en un inicio se había comentado que acudirían 60.

Los manifestantes aseguran que desde la postura de la secretaría se desconoce la realidad que enfrentan a diario, entre sus principales demandas se encuentran:

  • La falta de condiciones dignas de trabajo para el hombre-camión.
  • Los altos costos operativos que asfixian al sector, sin apoyos reales y efectivos.
  • La burocracia excesiva en trámites que obstaculiza nuestra actividad.
  • La falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas caídos en cumplimiento de su labor.
CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
CALERA, ZACATECAS, 06ABRIL2026.- Productores de la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego de Zacatecas y quienes forman parte organización campesina Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se manifestaron a las puertas de la compañía cervecera Grupo Modelo-AB Inveb, quien produce 19 millones de botellas de cerveza al día, 40 por ciento del total nacional; como parte de las acciones convocadas para el Paro Nacional. Transportistas y contratistas de la propia empresa cervecera, intentaron inhibir la manifestación bloqueando con trailers los accesos a la fábrica. Después de unos minutos de tensión y discusiones, los campesinos se trasladaron a la caseta de cobro “Calera” para tomar de manera pacífica y dar paso libre a todo tipo de vehículos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum reconoció problemas en campo mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el campo mexicano vive un momento complicado, en particular por el bajo precio del maíz. Durante un evento en Ayala, Morelos, la presidenta aseguró que su administración mantendrá y ampliará los programas de apoyo al sector agrícola.

Sheinbaum mencionó la continuidad de esquemas como Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Anunció también el programa “El maíz es la raíz”, enfocado en asistencia técnica para productores.

La presidenta informó que, en los últimos siete años, el gobierno federal entregó más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios. El anuncio ocurrió en la Ex Hacienda de Chinameca, durante la ceremonia por el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

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