México

Biólogos en Veracruz apoyan a comunidad de Pajapan tras derrame de hidrocarburos

Los especialistas observaron la contaminación causada en la zona durante una serie de recorridos

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Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Un equipo de biólogos, especialistas y activistas independientes acudió este mes al municipio de Pajapan para abordar los efectos del derrame de hidrocarburos en la Laguna del Ostión y orientar a la población sobre los estudios necesarios para determinar el nivel real de contaminación.

La problemática, que a casi dos meses del incidente sigue sin un diagnóstico técnico integral, ha mantenido en incertidumbre a quienes dependen de ese ecosistema para su alimentación y sustento.

Gilberto Belin Lagunes, el biólogo que ha brindado ayuda a la población expuso que con motivo de escuchar a la comunidad para poder plantear una solución, es necesario conocer las necesidades más urgentes deñ poblado de Pajapan, que ha sufrido daños en la calidad del agua que abastece a la sociedad.

En Pajapan, el daño ambiental sigue sin cuantificarse con exactitud

Gilberto Belin Lagunes, biólogo y vocero de la brigada, detalló que el equipo está conformado por nueve personas. Participan biólogos, una licenciada en ciencias ambientales, un ingeniero físico, una pedagoga y representantes de iniciativas humanitarias. El grupo también lleva víveres, herramientas y artículos de limpieza que se han recolectado a través de acciones comunitarias.

Imagen de archivo. Miembros de la Marina mexicana retiran algas manchadas de alquitrán de la costa, en medio de los temores locales de que más crudo pueda llegar a la costa casi un mes después de que se detectaran los primeros signos de contaminación en los estados de Veracruz y Tabasco, en Veracruz, México, 26 de marzo de 2026. REUTERS/Yahir Ceballos
Imagen de archivo. Miembros de la Marina mexicana retiran algas manchadas de alquitrán de la costa, en medio de los temores locales de que más crudo pueda llegar a la costa casi un mes después de que se detectaran los primeros signos de contaminación en los estados de Veracruz y Tabasco, en Veracruz, México, 26 de marzo de 2026. REUTERS/Yahir Ceballos

La brigada tiene como eje reunir información de campo en poblaciones como El Mangal. Buscan sostener asambleas vecinales para escuchar las preocupaciones de los habitantes y explicar el tipo de ayuda que pueden aportar, especialmente en lo relativo al análisis de calidad del agua y la documentación de los daños ecológicos.

Belin Lagunes enfatiza que la contaminación es visible en la laguna, aunque hasta ahora no existen estudios técnicos que precisen la cantidad de contaminantes presentes en el agua ni los efectos sobre las especies que conforman el ecosistema. Expone que recorrerán las zonas afectadas para documentar las condiciones actuales y analizar cómo el derrame ha modificado la vida cotidiana de las comunidades circundantes.

Comunidades perciben abandono y exigen atención

El grupo no solo evalúa el daño ambiental. También identifica consecuencias sociales. Belin Lagunes advierte que varias comunidades asentadas alrededor de la laguna consideran que han recibido menos atención en comparación con las localidades costeras. Esa percepción aumenta el malestar social y evidencia desigualdades en la respuesta ante la emergencia.

Los apoyos que entregan provienen de una colecta organizada por colectivos y artistas locales, cuyo objetivo es atender necesidades urgentes. El colectivo plantea que las acciones inmediatas solo cubren una parte del problema, mientras hace falta definir con la población nuevas estrategias para respaldar a las familias afectadas.

La ausencia de estudios técnicos limita la capacidad de las comunidades para exigir soluciones eficaces ante el daño ecológico y social. La brigada insiste que el primer paso es conocer con datos científicos precisos la magnitud de la contaminación y desarrollar, junto con la población, propuestas de acción que superen la emergencia.

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