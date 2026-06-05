Beca Rita Cetina: quiénes son los beneficiarios que faltan por cobrar este mes de Junio

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Este mes de junio es especialmente significativo para decenas de jóvenes que verán recompensado su esfuerzo académico y dedicación personal.

La entrega de la beca Rita Cetina marca un punto de inflexión en sus trayectorias, abriendo nuevas oportunidades de formación y desarrollo tanto a nivel individual como colectivo.

PUBLICIDAD

La beca Rita Cetina, reconocida en la región por su impacto social, busca impulsar el talento, la equidad y el acceso a la educación superior.

Los beneficiarios seleccionados este mes recibirán un apoyo fundamental para continuar sus estudios, aliviar cargas económicas y enfocarse en sus metas profesionales.

Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las letras que faltan por cobrar este mes de Junio

Como es bien sabido la Beca Rita Cetina se entrega siguiendo un calendario escalonado y la siguiente semana será la última en la cual habrá pagos durante este mes de junio.

PUBLICIDAD

Es por esta razón que se pide a los beneficiarios que se encuentren atentos al calendario oficial para estar al pendiente de sus depósitos ante la necesidad de cualquier aclaración.

El pago a estudiantes con CURP que recibirán su apoyo de la semana del lunes 8 al viernes 12 son los que inician con las siguientes letras:

PUBLICIDAD

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

El apoyo consiste en $1,900 pesos cada dos meses para quienes cursan secundaria pública. En caso de que haya más de un beneficiario por familia, se agregan $700 pesos por cada estudiante adicional. El programa busca apoyar con gastos como transporte, materiales y alimentos para favorecer la permanencia escolar.

Los depósitos se distribuyen por la letra inicial de la CURP, lo que permite organizar los pagos en varios días y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Para recibir el apoyo, es necesario tener la tarjeta activa y los datos personales actualizados.

PUBLICIDAD

Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

En un cajero automático del Banco del Bienestar.

En ventanilla de cualquier sucursal.

Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx

Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.

Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

PUBLICIDAD

4. Llama al número oficial de atención

Puedes comunicarte al 55 11 62 03 00 para consultar el estatus de tu beca. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Este impulso no solo beneficia a los estudiantes, sino también a sus familias y comunidades, quienes ven reflejada la importancia de invertir en el futuro a través del conocimiento y la igualdad de oportunidades. La convocatoria de junio es, sin duda, una celebración del mérito y el compromiso con la excelencia académica.

PUBLICIDAD