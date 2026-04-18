México

Nuevo derrame en Minatitlán: Pemex asegura que no hay riesgo para la población de Veracruz

La petrolera descartó riesgos y aseguró que ya se están realizando acciones, detalló que el pozo no está en funcionamiento desde 2003

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Imagen ilustrativa. REUTERS/Oscar Martinez
Imagen ilustrativa. REUTERS/Oscar Martinez

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que está atendiendo un nuevo derrame en el pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

A través de un comunicado, la empresa petrolera dio a conocer que está realizando acciones de control, monitoreo y contención en el sitio.

Además, detalló que el pozo permanece fuera de operación desde abril de 2003 debido a un abatimiento de presión.

¿Por qué se registró el derrame?

De acuerdo a la explicación de Pemex, a lo largo del tiempo, los componentes superficiales del pozo han registrado eventos de fuga asociados a procesos de corrosión.

Desde el 8 de marzo, personal técnico llevó a cabo inspecciones y aplicó acciones correctivas para contener la fuga, como la instalación de grapas con empaques de neopreno, el monitoreo de atmósferas explosivas y la verificación de hermeticidad. Durante los periodos de observación, no se detectaron emanaciones.

Sin embargo, se presentaron nuevos incidentes de pérdida de contención los días 11 de marzo y 1 de abril, que fueron atendidos mediante el reforzamiento de los dispositivos de control en el cabezal de producción.

Tras cada intervención, se restablecieron las condiciones de hermeticidad necesarias.

Pemex asegura protección ambiental y descarta riesgos

De acuerdo a Pemex, se mantiene un monitoreo permanente en la zona, siguiendo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de eventos.

El objetivo es asegurar definitivamente el pozo y concluir con la restauración ambiental de las áreas impactadas, minimizando cualquier posible afectación.

Pemex reiteró que la situación no representa riesgo alguno para la población. La empresa continúa con los trabajos de aseguramiento y limpieza, así como con la vigilancia constante del sitio para prevenir nuevos eventos.

Pemex reconoce responsabilidad por derrame el Golfo de México

Tras casi dos meses de que ocurriera el derrame de petróleo que ha afectado considerablemente las costas del Golfo de México, principalmente Veracruz y Tabasco, Pemex finalmente reconoció que el derrame fue originado en sus plantas petroleras.

La noticia trasciende porque en un principio, cuando fue dado a conocer el derrame, la versión oficial circuló entorno a que fue un barco de alguna empresa privada la que originó el derrame.

Se eximió a Pemex de culpa, no obstante, las autoridades ambientales finalmente reconocieron que sí fue responsabilidad de la empresa mexicana por no atender la situación de manera adecuada, ocasionando un enorme daño ambiental.

Como consecuencia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la destitución de 3 funcionarios, quienes fueron señalados como responsables por no reportar a tiempo las fugas de material aceitoso, que fue lo que originó el derrame.

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