¿Es legal reducir pensiones ya otorgadas? Esto dicen expertos sobre la nueva reforma en México

La reforma constitucional que fija un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos abrió un debate jurídico

La reciente modificación al Artículo 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

De acuerdo con el decreto, ningún jubilado podrá recibir un monto superior al 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.

La medida busca frenar las denominadas “pensiones doradas” en organismos del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC), cuyos sistemas de retiro históricamente han otorgado prestaciones superiores al promedio nacional.

Sin embargo, la polémica no radica únicamente en el monto, sino en la posibilidad de que este límite se aplique a pensiones ya otorgadas.

¿Se pueden reducir pensiones ya otorgadas? El debate legal

El punto más controvertido de la reforma es su posible aplicación retroactiva. En México, el Artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de personas de manera retroactiva.

Jubilados protestan en la Ciudad de México contra la reforma que impone un tope a las pensiones; advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría derivar en una ola de amparos

Especialistas en derecho laboral y constitucional coinciden en que las pensiones forman parte de los llamados “derechos adquiridos”, es decir, beneficios que ya fueron reconocidos legalmente tras cumplir ciertos requisitos.

Bajo esta lógica, reducir el monto de una pensión previamente otorgada podría interpretarse como una violación constitucional, ya que modificaría condiciones pactadas en el momento del retiro.

“Si la pensión ya fue reconocida y está en curso de pago, cualquier reducción podría ser impugnada mediante juicio de amparo”, advierten expertos.

Jubilados preparan amparos contra la reforma

La controversia ya salió del terreno teórico. Más de 93 mil jubilados de distintas empresas públicas han manifestado su rechazo a la reforma y anunciaron una estrategia legal para frenarla.

Las movilizaciones, registradas en la Ciudad de México y otras entidades, exigen respeto a los derechos adquiridos y la suspensión de la medida. Los inconformes argumentan que durante décadas aportaron bajo reglas específicas que ahora se pretenden modificar.

Además de protestas, los jubilados han confirmado que interpondrán amparos individuales y colectivos, lo que podría llevar el caso a tribunales federales e incluso a instancias internacionales.

El argumento del gobierno: eliminar privilegios

Desde el gobierno federal, la reforma se defiende como una medida de austeridad y equidad. El objetivo es reducir el gasto público destinado a pensiones elevadas y eliminar beneficios considerados desproporcionados frente al resto de la población.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el ajuste permitiría ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales.

No obstante, especialistas advierten que el debate no es únicamente financiero, sino jurídico: la clave está en determinar si el Estado puede modificar condiciones ya consolidadas sin vulnerar la Constitución.

Jubilados protestan en la Ciudad de México contra la reforma que impone un tope a las pensiones; advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría derivar en una ola de amparos

¿Qué podría pasar en tribunales?

El futuro de esta reforma dependerá en gran medida de lo que determinen los tribunales. En casos similares, el Poder Judicial ha protegido derechos adquiridos cuando se demuestra afectación directa a prestaciones previamente reconocidas.

Si los jueces concluyen que existe retroactividad en perjuicio de los jubilados, podrían conceder amparos que impidan la aplicación del tope en casos específicos.

Por el contrario, si se considera que la medida es constitucional y responde a un interés público superior, la reforma podría mantenerse vigente.

Un precedente clave para el sistema de pensiones

Más allá del impacto inmediato en miles de jubilados, este caso podría sentar un precedente para futuras reformas en el sistema de pensiones del sector público en México.

El debate enfrenta dos principios fundamentales: la sostenibilidad financiera del Estado y la protección de los derechos adquiridos.

Mientras tanto, la discusión continúa abierta y apunta a resolverse en tribunales, donde se definirá si reducir pensiones ya otorgadas es legal o inconstitucional en el contexto mexicano.