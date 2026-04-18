México

¿Es legal reducir pensiones ya otorgadas? Esto dicen expertos sobre la nueva reforma en México

La reforma constitucional que fija un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos abrió un debate jurídico

Guardar
La reforma constitucional que fija un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos abrió un debate jurídico
La reforma constitucional que fija un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos abrió un debate jurídico

La reciente modificación al Artículo 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

De acuerdo con el decreto, ningún jubilado podrá recibir un monto superior al 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.

La medida busca frenar las denominadas “pensiones doradas” en organismos del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC), cuyos sistemas de retiro históricamente han otorgado prestaciones superiores al promedio nacional.

Sin embargo, la polémica no radica únicamente en el monto, sino en la posibilidad de que este límite se aplique a pensiones ya otorgadas.

El punto más controvertido de la reforma es su posible aplicación retroactiva. En México, el Artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de personas de manera retroactiva.

Jubilados protestan en la Ciudad de México contra la reforma que impone un tope a las pensiones; advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría derivar en una ola de amparos
Jubilados protestan en la Ciudad de México contra la reforma que impone un tope a las pensiones; advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría derivar en una ola de amparos

Especialistas en derecho laboral y constitucional coinciden en que las pensiones forman parte de los llamados “derechos adquiridos”, es decir, beneficios que ya fueron reconocidos legalmente tras cumplir ciertos requisitos.

Bajo esta lógica, reducir el monto de una pensión previamente otorgada podría interpretarse como una violación constitucional, ya que modificaría condiciones pactadas en el momento del retiro.

“Si la pensión ya fue reconocida y está en curso de pago, cualquier reducción podría ser impugnada mediante juicio de amparo”, advierten expertos.

Jubilados preparan amparos contra la reforma

La controversia ya salió del terreno teórico. Más de 93 mil jubilados de distintas empresas públicas han manifestado su rechazo a la reforma y anunciaron una estrategia legal para frenarla.

Las movilizaciones, registradas en la Ciudad de México y otras entidades, exigen respeto a los derechos adquiridos y la suspensión de la medida. Los inconformes argumentan que durante décadas aportaron bajo reglas específicas que ahora se pretenden modificar.

Además de protestas, los jubilados han confirmado que interpondrán amparos individuales y colectivos, lo que podría llevar el caso a tribunales federales e incluso a instancias internacionales.

El argumento del gobierno: eliminar privilegios

Desde el gobierno federal, la reforma se defiende como una medida de austeridad y equidad. El objetivo es reducir el gasto público destinado a pensiones elevadas y eliminar beneficios considerados desproporcionados frente al resto de la población.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el ajuste permitiría ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales.

No obstante, especialistas advierten que el debate no es únicamente financiero, sino jurídico: la clave está en determinar si el Estado puede modificar condiciones ya consolidadas sin vulnerar la Constitución.

Hombre y mujer mayores sentados en una mesa, el hombre sostiene un talón de pago del ISSSTE con la mano en la frente, la mujer mira atenta. Una TV muestra un noticiero sobre el aguinaldo
Jubilados protestan en la Ciudad de México contra la reforma que impone un tope a las pensiones; advierten que la medida vulnera derechos adquiridos y podría derivar en una ola de amparos

¿Qué podría pasar en tribunales?

El futuro de esta reforma dependerá en gran medida de lo que determinen los tribunales. En casos similares, el Poder Judicial ha protegido derechos adquiridos cuando se demuestra afectación directa a prestaciones previamente reconocidas.

Si los jueces concluyen que existe retroactividad en perjuicio de los jubilados, podrían conceder amparos que impidan la aplicación del tope en casos específicos.

Por el contrario, si se considera que la medida es constitucional y responde a un interés público superior, la reforma podría mantenerse vigente.

Un precedente clave para el sistema de pensiones

Más allá del impacto inmediato en miles de jubilados, este caso podría sentar un precedente para futuras reformas en el sistema de pensiones del sector público en México.

El debate enfrenta dos principios fundamentales: la sostenibilidad financiera del Estado y la protección de los derechos adquiridos.

Mientras tanto, la discusión continúa abierta y apunta a resolverse en tribunales, donde se definirá si reducir pensiones ya otorgadas es legal o inconstitucional en el contexto mexicano.

Temas Relacionados

Pensiones doradasReforma constitucionalPemexCFELFCPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Más allá del Aula: cómo las universidades pueden romper muros para construir una sociedad más justa

En el mundo interconectado, la verdadera creación de valor no solo reside en la gestión eficiente de los recursos y procesos internos, sino también en la capacidad de orquestar ecosistemas externos para que la población progrese

Más allá del Aula: cómo las universidades pueden romper muros para construir una sociedad más justa

Feminicidio de Edith Guadalupe: papá pide que no haya “chivo expiatorio”, por esta razón la Fiscalía de CDMX detuvo al vigilante

La Fiscalía detuvo al presunto feminicida horas después de que fue hallada sin vida dentro del edificio en avenida Revolución

Feminicidio de Edith Guadalupe: papá pide que no haya “chivo expiatorio”, por esta razón la Fiscalía de CDMX detuvo al vigilante

Hemofilia: ¿Qué es, síntomas y cómo saber si la tienes?, según la UNAM

La coagulación es un proceso natural del cuerpo que permite detener el sangrado tras una lesión

Hemofilia: ¿Qué es, síntomas y cómo saber si la tienes?, según la UNAM

América vs Toluca: Antonio Mohamed reconoce que enfrentar “al equipo más grande” siempre se siente diferente

Mohamed reconoció el valor de enfrentar al América y asegura que su equipo deberá elevar el nivel

América vs Toluca: Antonio Mohamed reconoce que enfrentar “al equipo más grande” siempre se siente diferente

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 18 de abril

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 18 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

Operativo Restitución en Cuautitlán Izcalli: gobierno municipal recupera inmueble vinculado al control ilícito del agua por parte de ACME

Con carta manuscrita en inglés, “El Chapo” Guzmán pide trato justo en EEUU y denuncia violaciones a sus derechos

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Sentencian a 120 años de cárcel a integrante del CJNG en Edomex por el asesinato de tres personas

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón afirma que ha dejado a Maribel Guardia tener las cenizas de Julián Figueroa, pero advierte: “Son mías”

Imelda Tuñón afirma que ha dejado a Maribel Guardia tener las cenizas de Julián Figueroa, pero advierte: “Son mías”

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

Andrea Legarreta explota y le pone un alto a Alfredo Adame tras hablar de sus hijas: “No lo voy a permitir”

“Sepárate, pero de tu papá”: Gustavo Adolfo Infante aconseja a Ángela Aguilar tras supuesta crisis con Nodal

Así fue el inesperado encuentro entre Peso Pluma y Fernando Tatís Jr.

DEPORTES

Black Tiger demuestra ser el mejor monarca nacional y gana boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

Black Tiger demuestra ser el mejor monarca nacional y gana boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

América vs Toluca: Antonio Mohamed reconoce que enfrentar “al equipo más grande” siempre se siente diferente

Alberto del Río reaparece tras salir de prisión y desata polémica en redes al promocionar evento de Lucha Libre

Atajadón de Keylor Navas impulsa a Pumas y sella la Liguilla: “con las uñas la toqué”

Mundial 2026: Dónde y cuándo será instalado el Fan Fest en Guadalajara