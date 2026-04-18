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Era uno de los más buscados en Europa y fue detenido en Quintana Roo: él es János Balla, alias “Dániel Takács”

El húngaro de 48 años, que era buscado en todo el mundo, estaba escondido en uno de los estados con las playas más hermosas del país

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El húngaro János Balla alias "Dániel Takács" era uno de los 10 más buscados en toda Europa Foto: Marina, Defensa, FGR
El húngaro János Balla alias "Dániel Takács" era uno de los 10 más buscados en toda Europa Foto: Marina, Defensa, FGR

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó esta mañana en su cuenta de X que derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Detalló que el detenido cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol. Esta detención fue una operación coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

János Balla, alias “Dániel Takács”, es un ciudadano húngaro de 48 años, que fue detenido en un operativo en Quintana Roo. Las autoridades mexicanas actuaron con base en una orden de arresto por tráfico de estupefacientes vigente en Hungría. Además, Balla figura en una ficha roja de Interpol y registra una orden de arresto europea de Europol. Es identificado entre los 10 objetivos más buscados de Europa.

Una coordinación entre la SSPC, la FGR, la Semar, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el INM y la SSC de Quintana Roo permitió la captura tras un intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría. Los trabajos de inteligencia localizaron sus desplazamientos en el municipio de Benito Juárez, lo que llevó a un operativo en la avenida Politécnico para concretar la detención.

János Balla, alias “Dániel Takács, fue detenido en Quintana Roo Foto: SEMAR: DEFENSA y FGR
János Balla, alias “Dániel Takács, fue detenido en Quintana Roo Foto: SEMAR: DEFENSA y FGR

La persona detenida fue informada de sus derechos y transferida al Instituto Nacional de Migración, que determinará su trámite migratorio y coordinará el proceso de deportación controlada a Europa.

Según las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad, la acción es resultado de los mecanismos de cooperación internacional y se mantendrá la colaboración con autoridades locales e internacionales para detener a individuos buscados por la justicia en otras naciones.

  • János Balla, alias “Dániel Takács”, figura entre los 10 objetivos más buscados en Europa por tráfico de estupefacientes y fue detenido en Quintana Roo.
  • En la captura participaron la SSPC, FGR, Semar, Defensa Nacional, Guardia Nacional, INM y SSC estatal, con apoyo de agencias de seguridad húngaras.
  • El procedimiento incluyó la puesta a disposición del INM para gestionar la deportación controlada del detenido hacia Europa.

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