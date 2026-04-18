El último mensaje de Edith Guadalupe a su familia y que fue clave para encontrarla

Edith Guadalupe Valdéz, de 21 años, mantenía amplia y constante comunicación con su familia, lo que fue clave para lograr encontrarla, aunque desafortunadamente sin vida

La reconstrucción del caso Edith Guadalupe Valdéz Saldívar se vuelve el centro de atención en Ciudad de México luego de que las autoridades obtuvieran datos clave sobre su desaparición. El análisis de los mensajes intercambiados entre la joven y su familia revela que Edith mantenía una comunicación regular y transparente con sus padres, lo que fue clave para su posterior ubicación.

La ruptura repentina de contacto, tras notificar su llegada a la alcaldía Benito Juárez, dirige la investigación hacia una zona específica y plantea dudas sobre los protocolos de control en el inmueble donde se perdió su rastro.

Los mensajes finales de Edith y la línea de tiempo

La tarde del 15 de abril, Edith Guadalupe, de 21 años, avisa a sus padres que se traslada desde su domicilio hacia la alcaldía Benito Juárez utilizando un coche por aplicación. De acuerdo con el testimonio de Raúl Valdez, padre de la joven, la familia recibe una ubicación en tiempo real mientras ella se dirige al punto de encuentro. “Nos dijo ‘Ya vengo’, mandó esa ubicación y el número de departamento y después de que la niña llegó, perdimos todo contacto con ella”. Esta declaración, a medios de comunicación, señala el momento exacto en el que su contacto se interrumpe, lo que permite delimitar el área prioritaria de búsqueda.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Especialistas e investigadores consideran este registro digital como una evidencia determinante. El patrón de comunicación constante con su madre resulta fundamental: Edith acostumbraba informar cada desplazamiento, enviando mensajes y ubicaciones antes y durante sus traslados. Cuando ese flujo se rompe, familiares y autoridades inician un operativo coordinado.

Las cifras de mensajes enviados en esa ventana horaria se consolidan como una de las pruebas tecnológicas centrales. La última señal registrada orienta la mirada oficial sobre la avenida Revolución, donde Edith reporta que ingresará a un departamento.

Contradicciones y omisiones en el inmueble donde desapareció

La evidencia recabada no solo se limita a mensajes. El círculo cercano de la joven, junto con autoridades, obtiene videos de cámaras de seguridad que confirman que Edith accede a un edificio en la avenida Revolución. Esta información, contradice versiones preliminares y dirige la búsqueda hacia un inmueble específico.

El personal del edificio, según relató Raúl Valdez, sostiene que no existe registro de la joven en la bitácora ni del departamento al que supuestamente entró. El padre de Edith declara: “Se le enseñó la foto de la niña… nos dijo que no estuvo ahí y que el departamento no existía”. Esta doble negación genera alertas sobre posibles omisiones o irregularidades en el control de acceso.

El reporte de ausencia de la joven activa movilizaciones de vecinos y familiares, mientras crecen las presiones sobre autoridades para aclarar los protocolos dentro del edificio. La falta de coincidencia entre los videos, la bitácora y los testimonios de empleados refuerza la sospecha de que la desaparición de Edith ocurre dentro de ese entorno inmediato.

Familiares consiguieron imágenes de cámaras de domicilios particulares que comprobaron que viajaba en un servicio de aplicación de taxi en moto y que entró al edificio ubicado en Av. Revolución 829 pero no salió Foto: Especial

El perfil de Edith Guadalupe refuerza línea de investigación

Las declaraciones de su familia han sostenido una hipótesis principal: Edith era una joven responsable y previsora. Raúl Valdez, padre de la víctima, la describe como “una buena niña, no era problemática”. Detalla que la comunicación y confianza dentro de su entorno familiar eran constantes. Para los investigadores, este perfil cierra la puerta a escenarios de ausencias voluntarias o distanciamientos previos.

Este elemento, junto con la última conversación y el quiebre abrupto de mensajes, estructura la narrativa penal de la carpeta de investigación: la desaparición se produjo en el momento y lugar donde los datos digitales ubican por última vez a la joven.

La ausencia de registros formales de ingreso en el edificio y la contradicción de versiones de empleados refuerzan el llamado de los familiares para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarezca los hechos y sancione a posibles responsables por omisiones o encubrimiento.

Videos y participación ciudadana presionan para esclarecer el caso

Mientras los elementos de prueba se consolidan, amigos, vecinos y familiares de Edith despliegan una búsqueda paralela con la recopilación de material videográfico y testimonios. La exigencia social de justicia crece en la zona sur de Ciudad de México, ante la percepción de posibles irregularidades que podrían dificultar la resolución del caso.

Las autoridades, hasta el momento, siguen sin identificar responsables directos, pero mantienen la búsqueda centrada en la alcaldía Benito Juárez y la revisión de los registros de acceso, así como los videos recuperados.

El hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años desaparecida el 15 de abril tras acudir a una entrevista de trabajo en la Alcaldía Benito Juárez, moviliza a las autoridades capitalinas y fortalece la exigencia de investigar el inmueble donde fue localizada. Familiares denuncian que el edificio de Avenida Revolución, en la colonia Santa María Nonoalco, podría estar vinculado a una red de trata, según relató Magdalena, la tía de la la víctima a medios de comunicación, por lo que pidió a las autoridades investigar a fondo para hallar a otras posibles víctimas.

Puntos clave del caso:

Edith Guadalupe Valdez Saldívar , de 21 años, avisa a su familia que viaja a la alcaldía Benito Juárez , usando un transporte por aplicación.

La última señal digital la ubica al ingresar a un departamento en avenida Revolución ; tras ese mensaje, se pierde todo contacto con la joven.

Videos de seguridad contradicen versiones de empleados del edificio, quienes niegan que Edith haya ingresado o que el departamento señalado exista; este hecho refuerza la exigencia de justicia y revisiones a los protocolos de control en la zona.