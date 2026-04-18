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Alertan por posible red de trata tras asesinato de Edith Guadalupe, expone tía

En el lugar, ubicado en Av. Revolución 829, fueron citadas otras mujeres para empleos de limpieza y para cuidar niños, sin embargo les pedían que acudieran solas y sin identificación

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La joven de 21 años, Edith Guadalupe Valdéz, fue citada con una promesa de trabajo como modelo en una supuesta agencia de colocación de empleo
La joven de 21 años, Edith Guadalupe Valdéz, fue citada con una promesa de trabajo como modelo en una supuesta agencia de colocación de empleo

El hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años desaparecida el 15 de abril tras acudir a una entrevista de trabajo en la Alcaldía Benito Juárez, moviliza a las autoridades capitalinas y fortalece la exigencia de investigar el inmueble donde fue localizada. Familiares denuncian que el edificio de Avenida Revolución, en la colonia Santa María Nonoalco, podría estar vinculado a una red de trata, según relató Magdalena, la tía de la la víctima a medios de comunicación. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras los vecinos de la zona afirman que en ese lugar, de alta afluencia, otras jóvenes ya han acudido buscando oportunidades laborales similares.

El cuerpo de Valdés Zaldívar fue encontrado en el interior de una bolsa de plástico dentro del edificio de Avenida Revolución 829, esquina con Rubens, y posteriormente trasladado por una camioneta de Servicios Forenses para su análisis pericial. De acuerdo con la cronología oficial difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la inspección ministerial comenzó a la 1:30 horas de la madrugada de este viernes 17 de abril. A las 5:30 horas, peritos iniciaron el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos establecidos.

Vecinos advierten patrón de ofertas falsas y temor por otras víctimas en la zona

La tía de Edith aseguró que en en el edificio Murano, ubicado en Avenida Revolución 829 fue citada su sobrina por una supuesta agencia de modelos que le prometieron trabajo, sin embargo fue hallada muerta en el sótano dos días después.

Según información proporcionada por la tía de Edith Guadalupe, vecinos del edificio aseguran que no es la primera vez que jóvenes asisten a ese domicilio atraídas por ofertas de trabajo como “damitas de limpieza”. Los testimonios indican que el inmueble ha sido citado recurrentemente en denuncias relacionadas con supuestos empleos que, hasta ahora, derivan en situaciones de riesgo para mujeres jóvenes. Familiares de la víctima piden a la Fiscalía capitalina una investigación a fondo para descartar o confirmar si el lugar constituye un punto central en una red de reclutamiento con fines de trata de personas.

Una de las mujeres contactadas relató cómo fue el proceso. El pasado mes de diciembre encontró un anuncio de empleo en Facebook y envió un mensaje por Messenger. Quienes respondieron le proporcionaron un número de WhatsApp y, a través de ese canal, comenzaron a solicitarle información personal: nombre, edad, estado civil y si tenía hijos. Después de este filtro, le ofrecieron varias opciones de empleo, entre ellas cuidadora de niños y personal de limpieza.

La cita para la supuesta entrevista fue fijada en Avenida Revolución 829. Le insistieron en que debía acudir sola, ya que el acceso, según le dijeron, era para una sola persona. Además, no debía llevar credencial de elector. Al preguntar la razón, le respondieron que era para evitar la posible pérdida de documentos, pues no se harían responsables en caso de extravío. Ente esos hechos, la mujer dijo que desconfió y decidió no ir a la cita.

Las acciones oficiales tras la desaparición y hallazgo del cuerpo

La FGJCDMX sostiene que la búsqueda formal de Valdés Zaldívar inició el 16 de abril, horas después de que la familia notificó su desaparición. La investigación se realiza con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia del C5. Las autoridades informan que activaron los protocolos vigentes a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE).

Según la circular oficial publicada en redes sociales por la Fiscalía capitalina, la indagatoria se dirige bajo protocolo de feminicidio, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables del crimen contra la joven.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresa su condena al feminicidio y exige a la FGJCDMX actuar “con prontitud y rigor” para que el caso se esclarezca. Brugada subraya la gravedad del crimen y la urgencia de reforzar la seguridad y vigilancia en zonas reconocidas por la oferta de empleos falsos.

Familiares y sociedad civil exigen justicia y redoblan la presión

En las horas previas al hallazgo, familiares y amigos de Edith Guadalupe sostuvieron un bloqueo de más de cinco horas sobre Avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, exigiendo la aparición con vida de la joven. La movilización sumó a vecinos de la colonia y activistas en la lucha por justicia en casos de feminicidio y desaparición.

El domicilio donde ocurrió el hallazgo se ubica en una zona concurrida del poniente de la Ciudad de México. El flujo peatonal y vehicular en Avenida Revolución y sus alrededores contrasta con el perfil discreto de la actividad denunciada por vecinos.

La exigencia de que la Fiscalía revise minuciosamente el historial del inmueble y enfatice su posible relación con otros casos ya está sobre la mesa. Los familiares insisten en que la tragedia de Edith Guadalupe evidenció una “trampa de trabajo” que puede afectar a más mujeres jóvenes en la capital.

  • El edificio donde fue localizada Edith Guadalupe podría estar vinculado a una red de trata de personas, según denunció su tía.
  • La FGJCDMX investiga el caso bajo protocolo de feminicidio y realizó la inspección ministerial la madrugada del 17 de abril.
  • Familiares y vecinos advierten que otras jóvenes han sido citadas en el mismo domicilio mediante supuestas ofertas laborales de limpieza.

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