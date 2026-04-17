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Feminicidio de Edith Guadalupe: cámaras “inservibles” y sobornos, las irregularidades de la Fiscalía de CDMX que denuncia su mamá

La familia de la víctima acusó a las autoridades de omisiones de todo tipo e incluso de pedirles dinero para hacer su trabajo

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Edith Guadalupe fue asesinada en un edificio de la CDMX. Su familia denuncia que la Fiscalía no hizo su trabajo. CUARTOSCURO.
Edith Guadalupe fue asesinada en un edificio de la CDMX. Su familia denuncia que la Fiscalía no hizo su trabajo. CUARTOSCURO.

La familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar enfrenta una profunda indignación luego de que las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de la joven de 21 años en el sótano de un edificio residencial en la Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez.

El hallazgo se produce tras dos días de búsqueda y una denuncia de desaparición interpuesta el mismo 15 de abril, día en que Edith no regresó a casa.

La familia había mantenido una intensa presión pública, bloqueando el Eje 6 Sur y la Avenida Santa María para exigir acciones inmediatas de las autoridades. La joven había sido citada en el edificio Murano por una supuesta agencia de modelos que le prometió empleo, según declaró su tía.

Irregularidades de la Fiscalía denunciadas por la familia

La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición
La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición

En diversas entrevistas concedidas a los medios de comunicación, la familia de Edith Guadalupe han evidenciado las omisiones e irregularidades desde que se pusieron en contacto con la Fiscalía de la CDMX.

La tía de la víctima denunció que cuando presentaron la denuncia de desaparición, las autoridades no tomaron en serio el caso e incluso insinuaron que la joven “se había ido con el novio o con las amigas”, además de que insistieron en que debían pasar 72 horas para investigar.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México
El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Del mismo modo, la tía de Edith reveló que, ante la no operación de la Fiscalía, la familia tuvo que contratar un investigador privado e “inyectar” mucho dinero para avanzar en una investigación que, insisten, fue únicamente de ellos.

Por otro lado, la madre de Edith, reveló a las afueras del edificio donde fue encontrada su hija que “las cámaras de C5 aquí sí sirvieron casualmente, y cuando les pedía las cámaras de mi domicilio no servían”.

Además, aseguró que la Fiscalía le pidió dinero para “hacer su trabajo”: “Me piden dinero por debajo del agua, no me dijo cantidad, pero aquí tengo los mensajes”.

Sanciones penales para la Fiscalía: Bertha Alcalde

Alcalde Luján
Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, anunció que servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia enfrentarían sanciones administrativas y, si corresponde, consecuencias penales por posibles omisiones en el caso de Edith Guadalupe.

La investigación interna se activó después de que la familia de la joven denunció falta de acción, extorsión y malos tratos durante el proceso de búsqueda, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

La funcionaria sostuvo que el caso se investigará bajo el protocolo de feminicidio y se comprometió a que ninguna omisión ni conducta ilegal quedaría sin sanción. Alcalde Luján afirmó que la FGJCDMX ofrecía acompañamiento permanente a los familiares y reiteró la obligación institucional de garantizar justicia y esclarecimiento del caso.

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