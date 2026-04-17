Todavía falta legislar para reforma laboral de 40 horas, anuncia Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, asegura que la ley secundaria de la reforma laboral para reducir la jornada a 40 horas solo otorga coherencia jurídica y no modifica el contenido de la reforma constitucional previamente aprobada.

Explica que la ley reglamentaria mantiene el esquema de aplicación gradual para el día de descanso, tal como lo establece la reforma constitucional, por lo que no introduce cambios de fondo.

El diputado resaltó que la legislación secundaria responde a la ausencia de una ley reglamentaria, pendiente a pesar de que la modificación a la Constitución ya fue avalada.

Reforma laboral para jornada de 40 horas semanales no garantiza 2 días de descanso

La reforma para establecer una jornada laboral de 40 horas por semana en México ya recibió el aval de la unanimidad de 104 senadores, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

El dictamen incorpora el nuevo tope en la legislación pero mantiene el criterio vigente de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que frena la expectativa de más días libres, según lo reclamado por diversos sectores laborales.

Se han realizado en los últimos años manifestaciones para reducir la jornada laboral. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

El cambio legal determina que la reducción de la jornada se aplicará de manera gradual hasta 2030 para dar margen de adaptación al sector productivo.

El texto aprobado no modifica el esquema tradicional de organización laboral, por lo que la disminución de horas no implica automáticamente dos días de descanso por semana, punto señalado por trabajadores y legisladores como el mayor pendiente de la reforma.

Las críticas se centran en que el reclamo social más fuerte exigía avanzar hacia un modelo de cinco días laborados por dos de reposo, demanda no incorporada en este dictamen.

La bancada de Morena y aliados, junto con legisladores de PAN, PRI, PRD y MC, avalan en bloque el proyecto, pero persisten las voces que exigen retomar el debate sobre el régimen de descansos.

Monreal habla de los temas pendientes de la agenda

Tras ser consultado sobre el viaje de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a Barcelona, el legislador consideró que la decisión muestra un perfil “abierto, conciliador y oportuno” de la mandataria nacional, y subraya que la visita a gobiernos de origen progresista favorece la proyección internacional de México. Añade que la fracción mayoritaria en la Cámara expresa su respaldo al viaje y al liderazgo de Sheinbaum.

Sobre la agenda legislativa, Monreal Ávila detalló que quedan diez instrumentos jurídicos por analizar y votar en la Cámara de Diputados durante las últimas dos semanas del periodo ordinario.

Mencionó la reforma constitucional en materia de feminicidio, aprobada ya en el Senado y pendiente en la Cámara, y la próxima elaboración de una ley reglamentaria para su aplicación nacional.

El diputado informa que el Congreso también tiene en espera proyectos sobre combate a la corrupción, una nueva ley de migración y reformas en delitos ambientales procedentes del Senado. Destaca que la próxima semana se discutirán y, en su caso, votarán los perfiles para nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), proceso que está a punto de finalizar.

Monreal Ávila reconoce que, aunque la carga de trabajo es alta, el Legislativo “sí nos da tiempo” para avanzar en los asuntos contemplados antes del cierre del periodo.