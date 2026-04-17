Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

(ExatlonMx)

La competencia por el Juego de la Salvación en Exatlón México define qué equipo obtiene inmunidad colectiva y cuál debe enviar a uno de sus integrantes al Duelo de Eliminación.

Para esta semana, aunque los Azules han dominado varias pruebas recientes, los Rojos muestran una recuperación significativa.

Los fans estiman que el equipo rojo podría ganar el Juego de la Salvación, respaldados por su reciente victoria en la Villa 360 y el ánimo renovado entre sus atletas.

Si se concreta el triunfo, los Azules tendrían que nominar a uno de sus miembros para la eliminación del domingo, intensificando la presión en esa escuadra.

Esta tendencia de recuperación genera expectativa entre los seguidores sobre la posibilidad de un giro en la competencia a favor de los escarlatas.

Las atletas Paulette y Katia compiten intensamente antes del Duelo de Enigmas de Exatlón México (FB/ExatlonMx)

¿Cómo funciona la dinámica del Juego de la Salvación?

El Juego de la Salvación enfrenta semanalmente a los equipos rojo y azul.

El formato básico consiste en que ambos equipos compiten en un circuito o desafío físico diseñado por la producción.

El equipo ganador obtiene inmunidad colectiva, lo que significa que ninguno de sus integrantes puede ser eliminado esa semana.

Por el contrario, el equipo que pierde debe seleccionar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.

La dinámica puede variar, pero el objetivo principal es evitar la nominación y mantener intacto al equipo.

Conforme avanza la temporada y disminuye el número de concursantes, las pruebas pueden volverse individuales, aumentando la tensión y la importancia de cada duelo.

El Juego de la Salvación suele transmitirse los viernes y determina quién enfrentará la eliminación el domingo.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas