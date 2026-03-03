Diputados avalan la semana laboral de 40 horas: así quedará la reducción gradual hasta 2030

(Infobae-Itzallana)

Con el respaldo de 22 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró formalmente reformado el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas, un cambio que se aplicará de manera gradual entre 2026 y 2030.

Diputados declaran reformada la Constitución para reducir la jornada laboral a 40 horas

La Mesa Directiva de San Lázaro remitió el decreto al Senado para que emita la declaratoria correspondiente y la turne al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

Los congresos que dieron su voto aprobatorio fueron: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México, completando así los 22 votos necesarios para cumplir el requisito constitucional.

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2026.- Votación económica del grupo parlamentario de Morena, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se discute el dictamen en lo general y particular en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Jornada laboral de 40 horas: Cámara de Diputados avala reforma constitucional

El texto aprobado establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que fije la ley, y que por cada seis días de trabajo los empleados tendrán derecho a al menos un día de descanso con goce de salario íntegro. La reducción se aplicará escalonadamente: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas a partir de 2030.

Diputados avalan reducción gradual de la jornada semanal de trabajo

La reforma también fija un tope de 12 horas extraordinarias con pago doble a la semana, con posibilidad de hasta cuatro horas adicionales con salario triple. En ningún caso, precisa el decreto, la reducción de la jornada podrá traducirse en una disminución de sueldos, salarios o prestaciones. Además, queda prohibido el trabajo en horas extras para menores de 18 años.

¿Dos días de descanso y sin recorte de salario? El Gobierno respondió las dudas más comunes antes de la aprobación

Un día antes de que la Cámara de Diputados declarara formalmente la validez constitucional de la reforma, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, ya había adelantado los alcances de la medida durante la conferencia matutina del lunes 2 de marzo.

Bolaños despejó una de las principales dudas ciudadanas: quienes trabajen ocho horas diarias tendrán garantizados dos días de descanso a la semana. “Si trabajas ocho horas al día, descansarás dos días”, explicó el funcionario, precisando que la jornada diaria máxima se mantiene en ocho horas y que el esquema simplemente redistribuye el tiempo de trabajo de forma más equitativa.