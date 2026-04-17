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Karely Ruiz aclara si hay consecuencias legales con Alfredo Adame tras enfrentamiento en Ring Royale

La creadora de contenido abordó los comentarios y la reacción de su esposo en la Arena Monterrey antes del Ring Royale

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Karely Ruiz, con cabello oscuro y maquillaje, lleva vendajes blancos de boxeo en las manos. En un recuadro, el rostro de Alfredo Adame mira a la derecha con seriedad
Karely Ruiz, abordó el conflicto legal que involucra a su esposo Jhon Echeverry y al actor Alfredo Adame. (Instagram: @karinagarciaoficiall / RS)

Karely Ruiz abordó el conflicto legal que involucra a su esposo Jhon Echeverry y al actor Alfredo Adame durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón.

En declaraciones para el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, la creadora de contenido detalló que la amenaza de una demanda penal sigue sin materializarse.

Cabe recordar que tras el altercado ocurrido antes del Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey, el ganador de La Granja VIP anunció públicamente su intención de proceder de manera legal.

La confrontación entre Echeverry y Adame, ocurrida el 15 de marzo durante el pesaje oficial, modificó la dinámica del espectáculo y atrajo la atención de los asitentes, lo que aumentó las expectativas del evento.

Una de sus últimas colaboraciones fue con la influencer Karely Ruiz.
Karely Ruiz aclara en entrevista que aún no recibe una demanda penal tras el conflicto entre Jhon Echeverry y Alfredo Adame. (@jonaorle, Instagram)

Karely Ruiz responde a las amenazas legales de Alfredo Adame

Karely Ruiz relató en Todo para la Mujer que la discusión comenzó por comentarios ofensivos que Alfredo Adame le dirigía desde antes del evento, lo que generó que su esposo llegara al límite.

“Desde antes me llegaba, me decía cosas, qué trozo de silicón, que mil cosas”, recordó: y agregó: “Mi esposo me defendió, pero, pues la demanda no, no ha llegado y si llega, pues la seguimos esperando”.

Durante la entrevista, Ruiz reconoció que el conflicto escaló cuando, en medio de la discusión, le gritó al conductor: “Ojalá pierdas”. Sin embargo, a pesar de la amenaza de una denuncia, no ha recibido ninguna notificación legal en Monterrey.

La noticia surge previo a la participación del actor en el reality ‘La Granja de los Famosos VIP’.
En entrevista con Maxine Woodside, Karely Ruiz detalló que la supuesta denuncia de Alfredo Adame por el enfrentamiento con su esposo aún no ha llegado. (Sergio Mayer Es, YouTube

Ring Royale 2026 y las repercusiones del altercado

La pelea entre Echeverry y Adame ocurrió ante numerosos medios y figuras del espectáculo, lo que provocó la intervención inmediata de los equipos de seguridad.

El esposo de Karely justificó su reacción al señalar que respondió a “meses de insultos” hacia su pareja, declarando en redes sociales: “Me tocó educar al anciano de Alfredo Adame, para que no le siga diciendo p*ta a mi esposa, porque a las mujeres se les respeta”.

Posteriormente, el exhabitante de La Casa de los Famosos México afirmó en entrevista con Ernesto Buitrón que presentaría una denuncia penal y destacó: “Puso en peligro todo. Puso en peligro todo”.

Semanas después, Karely Ruiz mantiene un tono irónico respecto al resultado de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale. (RS)
Semanas después, Karely Ruiz mantiene un tono irónico respecto al resultado de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale. (RS)

Semanas después del combate, la modelo mantuvo un tono irónico al hablar de los resultados del enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

“Yo creo que Trejo iba ganando, pero ganó Adame. Me calló la boca. Pero es que yo dije que ojalá perdiera. La que perdí fui yo”, dijo entre risas en la misma entrevista para Todo para la Mujer.

La primera edición de Ring Royale se distinguió por reunir a más de una decena de celebridades en enfrentamientos masculinos y femeninos, además de espectáculos musicales y batallas de freestyle. Pese a la tensión generada por las agresiones y amenazas legales, logró récords históricos.

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