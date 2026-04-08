México

Senado avala la jornada laboral de 40 horas, pero sin garantizar dos días de descanso 

La reducción laboral no garantiza una semana de cinco días, pese a demandas de trabajadores

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El Senado avala la jornada laboral de 40 horas semanales, pero mantiene el esquema de seis días de trabajo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
El Senado avala la jornada laboral de 40 horas semanales, pero mantiene el esquema de seis días de trabajo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La reforma para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales fue avalada por unanimidad en el Senado, pero sin modificar el criterio vigente de seis días de trabajo por uno de descanso, un punto que se ha convertido en el principal foco de críticas entre trabajadores y algunos legisladores.

El dictamen, que ahora será enviado a la Cámara de Diputados, establece la reducción de la jornada en la Ley Federal del Trabajo, aunque evita incluir de manera explícita un modelo de cinco días laborales con dos de descanso.

Jornada laboral de 40 horas avanza sin cambio en días de descanso

Con el respaldo de 104 senadores de todas las fuerzas políticas, el pleno avaló la inclusión de la jornada máxima de 40 horas semanales en la legislación secundaria.

Sin embargo, el documento mantiene intacta la lógica actual de organización del trabajo, lo que implica que la reducción de horas no necesariamente se traducirá en más días de descanso para los trabajadores.

Este aspecto ha generado inconformidad, ya que uno de los principales reclamos sociales era transitar hacia un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.

Reducción de jornada será gradual hasta 2030

El proyecto contempla una implementación progresiva para permitir la adaptación del sector productivo. El calendario aprobado es el siguiente:

  • 48 horas en 2026
  • 46 horas en 2027
  • 44 horas en 2028
  • 42 horas en 2029
  • 40 horas en 2030

Este periodo de transición fue destacado por legisladores como un mecanismo para equilibrar los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas.

Nuevas reglas para horas extra y control laboral

La reforma también redefine el marco del trabajo extraordinario.

Se establece que:

  • Las horas extra se pagarán al doble del salario ordinario
  • No podrán exceder 12 horas semanales
  • Se distribuirán en un máximo de cuatro días

En caso de rebasar ese límite, el tiempo adicional deberá pagarse al triple y no podrá superar cuatro horas extra por semana.

Además, se incorpora la obligación de que los empleadores registren de forma electrónica las jornadas laborales, lo que busca dar mayor transparencia y facilitar la supervisión por parte de las autoridades.

Protestas en el Senado por falta de dos días de descanso

Durante la discusión, un grupo de trabajadores ingresó al recinto para manifestar su rechazo a la redacción del dictamen, al considerar que deja fuera una de las demandas más importantes: garantizar dos días de descanso obligatorios.

Algunos legisladores coincidieron en esta preocupación y adelantaron que buscarán modificar el contenido en la siguiente etapa del proceso legislativo.

Senado aprueba también certificación laboral para agroexportación

En la misma jornada, el Senado avaló otro dictamen para crear una certificación laboral en el sector agroexportador, orientada a garantizar el cumplimiento de derechos laborales y estándares ambientales en productos destinados al comercio internacional.

La medida busca fortalecer la competitividad del sector y responder a las exigencias globales en materia de responsabilidad social.

Reforma de 40 horas pasa a Diputados entre críticas y pendientes

El proyecto será analizado ahora por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate centrado en la distribución de la jornada y, especialmente, en la posibilidad de establecer de manera clara dos días de descanso por semana.

Aunque la aprobación representa un avance histórico en materia laboral, la discusión de fondo permanece: si la reducción de horas será suficiente sin una modificación directa en la organización de los días de trabajo.

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