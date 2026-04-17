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Receta fácil de jugo de durazno con manzana para combatir el estreñimiento

El jugo de durazno con manzana hidrata, aporta vitaminas y ayuda a cumplir la recomendación de fibra establecida por organismos internacionales

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El jugo de durazno con manzana hidrata, aporta vitaminas y ayuda a cumplir la recomendación de fibra establecida por organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de durazno y manzana en una bebida combinada se ha popularizado por su aporte al tránsito intestinal y su utilidad en la prevención del estreñimiento. Este jugo reúne dos frutas que contienen fibra soluble e insoluble, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento digestivo y favorece la regularidad en la evacuación.

El aporte de fibra dietética en la dieta diaria es clave para evitar molestias digestivas. Este fruto contiene pectina, un tipo de fibra soluble que ayuda a incrementar el volumen de las heces y facilita su paso por el colon. Además, la manzana ofrece celulosa y hemicelulosa, fibras insolubles que estimulan el movimiento intestinal. El consumo regular de este jugo puede favorecer la frecuencia de las deposiciones en personas que sufren de tránsito lento.

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La mezcla de durazno y manzana en jugo es aliada en la prevención del estreñimiento gracias a su alto contenido de fibra soluble e insoluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de azúcares naturales y agua que ofrecen estas frutas también contribuye a mantener una hidratación adecuada, necesaria para que la fibra funcione correctamente en el organismo. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta diaria de al menos 25 gramos de fibra para adultos. Integrar jugos de frutas frescas como el de durazno y manzana puede ser una estrategia para acercarse a ese objetivo nutricional.

El jugo de durazno con manzana aporta fibra y favorece la regularidad

El jugo preparado con durazno y manzana ofrece vitaminas, minerales y antioxidantes. El contenido de vitamina C contribuye a la protección celular, mientras que el potasio ayuda a mantener el equilibrio hídrico y la función muscular. La presencia de polifenoles y carotenoides suma un valor adicional en términos de protección celular frente al estrés oxidativo.

El consumo de fibra no solo previene el estreñimiento, sino que también puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. La fibra soluble regula la absorción de glucosa y colesterol, mientras que la fibra insoluble promueve la limpieza del intestino. Ambos efectos se potencian cuando las frutas se consumen frescas, con cáscara y sin procesar en exceso.

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El jugo de durazno con manzana hidrata, aporta vitaminas y ayuda a cumplir la recomendación de fibra establecida por organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación casera del jugo de durazno con manzana

Ingredientes:

  • Dos duraznos maduros, dos manzanas medianas y un vaso de agua.
  • Lavar y desinfectar correctamente todas las frutas.
  • Cortar los duraznos y las manzanas en trozos, retirando el hueso y las semillas, pero manteniendo la cáscara.
  • Colocar los trozos de fruta en la licuadora.
  • Agregar el vaso de agua.
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Si se prefiere una textura más líquida, añadir más agua al gusto.
  • No colar el jugo para conservar la mayor cantidad de fibra posible.
  • Consumir el jugo inmediatamente después de su preparación.

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