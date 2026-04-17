Infusión de canela: cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día

Cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo diario de té de canela ofrece efectos que van desde el alivio digestivo hasta un posible descenso de los niveles de azúcar en sangre, según datos difundidos por CuídatePlus.

Aunque se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, especialistas advierten que la cantidad y la variedad de canela influyen en sus beneficios y riesgos para la salud.

Consumir infusión de canela puede estimular la digestión y relajar el organismo

Las infusiones de canela, elaboradas con la corteza seca del árbol conocido también como canelo de Ceilán o cassia, tienen un uso ancestral en distintas culturas. Expertos como Alma Palau, gerente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, señalan que la infusión de canela ayuda a aliviar digestiones pesadas, reduce las flatulencias y aporta una sensación de relajación, sobre todo si se toma por la noche.

Respecto a su capacidad para controlar los antojos, especialistas señalan que la canela aporta polifenoles, compuestos antioxidantes que contribuyen a regular los niveles de glucosa en la sangre y mejorar la resistencia a la insulina. Este efecto metabólico puede reducir la aparición de antojos repentinos de alimentos dulces o altos en carbohidratos.

Según la especialista Amy Goodson, estos compuestos ayudan a “amortiguar los radicales libres y reducir la inflamación”, lo que contribuye a un mejor equilibrio metabólico.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos efectos se observan principalmente con dosis elevadas, superiores a las que habitualmente se consumen en una infusión diaria, por lo que la canela debe integrarse como parte de una dieta completa y no considerarse un “superalimento”.

La canela contribuye a regular los niveles de glucosa en la sangre y mejorar la resistencia a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Claudia Gras Sainz Pardo, miembro del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, destaca además que el consumo de esta bebida puede contribuir a aliviar molestias menstruales.

Asimismo, la Federación Española de Nutrición subraya que la canela debe considerarse una especia que complementa la alimentación variada y equilibrada, y no como un remedio principal para controlar los antojos o prevenir enfermedades.

El té de canela puede facilitar el control glucémico en consumos moderados

La ingesta regular y moderada de té de canela podría ayudar a disminuir los niveles de glucosa, un dato que adquiere relevancia para personas con riesgo de diabetes.

De acuerdo con información de la plataforma Healthline señala que algunos compuestos de la canela colaboran en la regulación de la insulina y podrían disminuir la resistencia a esta hormona. Este mecanismo explicaría por qué se relaciona con un menor riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la glucosa en sangre.

El portal CuídatePlus aclara que el efecto beneficioso sobre la glucemia depende tanto de la regularidad del consumo como de la dosis.

Varios estudios citados han utilizado entre 1 y 6 gramos diarios de canela para estudiar posibles cambios metabólicos, aunque la recomendación práctica para adultos suele ubicarse entre media y una cucharadita al día, es decir, entre 2 y 4 gramos de canela en polvo.

El abuso de canela tipo cassia podría causar toxicidad en el hígado

El tipo de canela empleado influye directamente en los riesgos asociados a su consumo diario. La variedad denominada cassia contiene cantidades elevadas de cumarina, un compuesto que, en dosis altas, podría dañar el funcionamiento del hígado.

Se aprecian de cerca rollos de canela de Ceilán de color marrón claro y capas finas, junto a un poco de polvo de esta especie originaria de Sri Lanka, conocida por su aroma suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline advierte que el consumo excesivo, especialmente en personas que usan medicamentos para reducir el azúcar en la sangre, puede interactuar e incrementar los riesgos de toxicidad hepática.

Por esta razón, Palau señala que no existe una dosis universalmente segura de canela para todo el público y que, si bien la infusión no suele estar contraindicada, el consumo como suplemento sin supervisión puede provocar daño hepático y alteraciones metabólicas.

La evidencia científica disponible no determina una cantidad diaria exacta recomendada de canela para obtener beneficios sin riesgo, y diferentes instituciones sugieren precaución ante la falta de estudios de largo plazo.

La mejor hora para tomar infusión de canela

Diversos especialistas coinciden en que una infusión de canela antes de acostarse ayuda a relajar el aparato digestivo y puede facilitar el descanso.

El efecto relajante se atribuye tanto a los componentes de la especia como al ritual de consumo pausado, que favorece la desconexión tras un día de estrés o fatiga.

Tanto Palau como Gras Sainz Pardo enfatizan que estos beneficios han de incorporarse dentro de un esquema de vida saludable.

La canela en rama puede prepararse hirviendo en agua por unos minutos y consumirse sola, evitando la combinación excesiva con azúcar o edulcorantes.

Beber una infusión de canela antes de acostarse ayuda a relajar el aparato digestivo y puede facilitar el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre canela de Ceilán y cassia influyen en la seguridad del consumo

En México, la canela se emplea ampliamente en infusiones, repostería y aguas frescas, principalmente en dos variantes: Ceilán y cassia. Mientras la primera contiene bajos niveles de cumarina, la segunda concentra dosis más elevadas del compuesto tóxico.

Se recomienda optar por canela de Ceilán si se busca consumir la bebida diariamente, aunque en ambos casos el exceso representa un riesgo latente para el hígado.

No existe al momento un consenso oficial sobre la dosis segura o ideal para el consumo cotidiano de canela. La sugerencia predominante entre nutriólogos es mantener una cantidad moderada y consultar a un especialista en casos de enfermedades digestivas o uso de medicamentos relacionados con la glucosa.