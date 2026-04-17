México

Presidenta Sheinbaum encabeza delegación mexicana en cumbre internacional sobre democracia en Barcelona

Integrantes clave del gobierno mexicano participarán en actividades diplomáticas y científicas, subrayando la relevancia de la visita para la estrategia internacional de México

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El sábado 18 de abril, Sheinbaum Pardo intervendrá en la Cumbre Foto: Saúl lópez Escorcia/Presidencia
El sábado 18 de abril, Sheinbaum Pardo intervendrá en la Cumbre Foto: Saúl lópez Escorcia/Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se prepara para una agenda internacional de alto nivel en Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto a otros jefes de Estado.

En su cuenta de X, la mandataria mexicana compartió una imagen tomada durante su trayecto en avión rumbo a Europa. Acompañado del hashtag #ClaudiaLíderGlobal, la presidenta indicó “Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia”.

Durante su estancia, la mandataria llevará a cabo reuniones bilaterales con figuras clave. Entre los encuentros previstos destacan los diálogos con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La visita de trabajo de la presidenta mexicana responde a la invitación a la cumbre, donde el intercambio de perspectivas sobre la defensa de la democracia será el eje central de las conversaciones. La presencia de representantes de distintos países subraya la relevancia del evento para la región y el escenario internacional.

Roberto Velasco, nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompaña a la presidenta (Foto: x/@r_velascoa)
Roberto Velasco, nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompaña a la presidenta (Foto: x/@r_velascoa)

El sábado 18 de abril, Sheinbaum Pardo intervendrá en la Cumbre, mientras que para el domingo 19 está agendado un recorrido por el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona. Allí, sostendrá una reunión con académicos y funcionarios antes de conocer las instalaciones del complejo.

Uno de los momentos destacados de la gira será el encuentro con la comunidad mexicana residente en España, una oportunidad para fortalecer los lazos con connacionales y abordar inquietudes de quienes viven fuera del país.

La presidenta viaja acompañada por integrantes clave de su gabinete: Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España.

Durante la gira internacional en Barcelona, la presidenta mexicana participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios de España, Colombia, Brasil, Uruguay y Barbados, además de reunirse con la comunidad mexicana y visitar el Centro Nacional de Supercomputación.

La agenda de Sheinbaum Pardo buscará consolidar la cooperación política y científica, así como fortalecer los vínculos diplomáticos con gobiernos de la región. La presencia de su equipo cercano refuerza la importancia estratégica de cada una de las actividades programadas para la visita.

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