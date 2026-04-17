Balacera en festejo deja un hombre muerto en Azcapotzalco y tres heridos más

Agentes de policía y del sheriff investigan una escena de crimen nocturna en la cuadra 1600 de North Dixie Highway en Pompano Beach, con la zona acordonada y equipos forenses trabajando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una balacera registrada la noche de este jueves 16 de abril de 2026 en la colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo un hombre muerto y tres personas heridas cerca de la intersección de avenida Morelos y Camino a Nextengo. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra un grupo de asistentes que se encontraban en un convivio, desatando la alerta entre los vecinos y movilizando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Testigos indican que los agresores, a bordo de motocicletas, interceptaron a las víctimas mientras convivían en la vía pública. Según el recuento preliminar de las autoridades, en el lugar del ataque se localizaron 15 casquillos percutidos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado.

Durante el operativo que siguió al incidente, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos. El hombre fallecido, mayor de 60 años, fue identificado por vecinos como un conocido cuidacoches que laboraba fuera del mercado 1 de septiembre. Las tres personas heridas fueron trasladadas por patrullas a un hospital para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de servicios de emergencia se movilizaron tras el llamado de los vecinos, quienes reportaron múltiples detonaciones en el área. El ataque, por su violencia y ejecución en plena vía pública, generó alarma entre los habitantes de la colonia y la propia alcaldía Azcapotzalco.

Un oficial de policía de Nueva York muestra evidencia, incluyendo botellas sospechosas en una bolsa, en la entrada de un edificio residencial acordonado con cinta de seguridad, bajo las luces de patrullas encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, que quedó en manos de las autoridades capitalinas, indaga si se trató de una agresión directa contra las personas reunidas o si el deceso del hombre ocurrió por bala perdida. Ningún responsable ha sido detenido hasta el momento, pero las primeras pesquisas confirman que los agresores huyeron a bordo de motocicletas y que se habría producido una breve persecución sin resultados positivos.

En los registros iniciales recogidos por agentes y peritos, figura la recolección de los casquillos percutidos y declaraciones de testigos, quienes confirmaron la realización de una fiesta o convivio en el sitio del ataque. La versión sobre la interceptación de los asistentes y la agresión directa es una de las líneas de investigación que sigue la dependencia responsable.

El hecho se suma a una serie de eventos violentos que han elevado la preocupación de los habitantes en el norte de la capital. La zona permanece bajo resguardo de las autoridades para facilitar las pesquisas y garantizar la seguridad ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Vecinos del lugar señalaron que la víctima mortal tenía años trabajando como cuidacoches fuera del mercado y era ampliamente conocido en la comunidad.

La alcaldía Azcapotzalco emite alertas de colaboración con la población para recabar testimonios o pruebas que permitan identificar a los responsables, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen presencia preventiva en la zona.

Hasta la mañana de este viernes, la Fiscalía capitalina no ha informado avances en las indagatorias ni sobre la identidad de los tres lesionados, quienes permanecen bajo resguardo hospitalario.

Un hombre mayor de 60 años falleció y tres personas más resultaron heridas durante un ataque armado en la colonia San Miguel Amantla la noche del jueves 16 de abril de 2026.

15 casquillos de bala fueron hallados en el lugar; las autoridades investigan si se trató de una agresión directa.

Ningún responsable ha sido detenido y los agresores, presuntamente en motocicletas, huyeron tras el ataque, según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.