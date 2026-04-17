A dos meses del Mundial 2026, Japón cesa a su DT: ¿quién dirigirá la selección?

A poco más de dos meses del Mundial 2026, la selección japonesa de futbol realizó un cambio en su banquillo: Hajime Moriyasu deja el cargo y Shunsuke Nakamura asume como nuevo entrenador.
La decisión se produce pese a los resultados obtenidos en amistosos recientes y modifica la dirección del equipo de cara a la próxima Copa del Mundo.
Japón mueve el banquillo tras buenos resultados
La salida de Hajime Moriyasu se produce después de victorias ante Inglaterra en Wembley y frente a Brasil en octubre, resultados que mantenían a Japón con sensaciones positivas de cara al Mundial.
El relevo recuerda lo ocurrido antes de Qatar 2022, cuando el propio Moriyasu asumió el cargo semanas antes del torneo y llevó al equipo hasta los octavos de final.
Ahora, la federación japonesa vuelve a apostar por un cambio en un momento cercano a la Copa del Mundo.
Nakamura asume el reto rumbo al Mundial
Shunsuke Nakamura, exjugador de la selección japonesa, toma el mando con experiencia reciente limitada como entrenador. Se retiró en 2022 y su paso por el banquillo se reduce a su etapa con Yokohama FC.
Como futbolista, tuvo recorrido en Europa durante ocho temporadas y disputó los Mundiales de 2006 y 2010.
Con este movimiento, Japón encara el Mundial 2026 con nuevo técnico y la meta de superar lo conseguido en su última participación.