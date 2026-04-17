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A dos meses del Mundial 2026, Japón cesa a su DT: ¿quién dirigirá la selección?

Japón afrontará la Copa del Mundo con nuevo entrenador en el banquillo

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(Reuters/John Sibley)
(Reuters/John Sibley)

A poco más de dos meses del Mundial 2026, la selección japonesa de futbol realizó un cambio en su banquillo: Hajime Moriyasu deja el cargo y Shunsuke Nakamura asume como nuevo entrenador.

La decisión se produce pese a los resultados obtenidos en amistosos recientes y modifica la dirección del equipo de cara a la próxima Copa del Mundo.

Japón mueve el banquillo tras buenos resultados

(REUTERS/Isabel Infantes)
(REUTERS/Isabel Infantes)

La salida de Hajime Moriyasu se produce después de victorias ante Inglaterra en Wembley y frente a Brasil en octubre, resultados que mantenían a Japón con sensaciones positivas de cara al Mundial.

El relevo recuerda lo ocurrido antes de Qatar 2022, cuando el propio Moriyasu asumió el cargo semanas antes del torneo y llevó al equipo hasta los octavos de final.

Ahora, la federación japonesa vuelve a apostar por un cambio en un momento cercano a la Copa del Mundo.

Nakamura asume el reto rumbo al Mundial

(Foto archivo)
(Foto archivo)

Shunsuke Nakamura, exjugador de la selección japonesa, toma el mando con experiencia reciente limitada como entrenador. Se retiró en 2022 y su paso por el banquillo se reduce a su etapa con Yokohama FC.

Como futbolista, tuvo recorrido en Europa durante ocho temporadas y disputó los Mundiales de 2006 y 2010.

Con este movimiento, Japón encara el Mundial 2026 con nuevo técnico y la meta de superar lo conseguido en su última participación.

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