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Mi Derecho, mi lugar 2026: cómo y cuándo hacer el registro en Quintana Roo para ingresar a bachillerato

Las fechas y requisitos son la clave para asegurar un lugar en la escuela de elección de manera simple y sin contratiempos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El registro es completamente en línea y debe realizarse dentro de las fechas establecidas para que ningún aspirante quede fuera del proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

A padres, madres y tutores, el proceso para que sus hijos e hijas consigan un lugar en una institución de Nivel Medio Superior de Quintana Roo se acerca.

Aquí compartimos los pasos y las fechas para no perder la oportunidad de registrarse en “Mi derecho, mi lugar 2026”.

¿Quiénes pueden participar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es importante reunir toda la información y documentos antes de comenzar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar el trámite, es esencial conocer los requisitos de admisión que son:

  • Estudiantes que están cursando el tercer año de secundaria durante el ciclo escolar 2025-2026.
  • Quienes ya egresaron de la secundaria y cuentan con su certificado.
  • Aspirantes mayores de edad, con posibilidad de registro si la escuela de su elección lo permite.

¿Qué escuelas participan?

Existen varias opciones de bachillerato disponibles en el estado de Quintana Roo.

Estas son las instituciones a las que los aspirantes podrán acceder:

  • Colegio de Bachilleres de Quintana Roo
  • Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo
  • CONALEP Quintana Roo
  • Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”
  • Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
  • Centro de Estudios Tecnológicos del Mar
  • Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
  • Telebachillerato Comunitario
  • Centro de Estudios de Bachillerato

¿Cómo es el registro?

Múltiples estudiantes de secundaria sentados en pupitres en un aula, trabajando en laptops; uno señala una pantalla que muestra una interfaz de chatbot.
Es posible elegir hasta tres opciones de especialidad o carrera técnica, incluso dentro de una misma institución (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro es completamente en línea y debe realizarse dentro de las fechas establecidas para que ningún aspirante quede fuera del proceso.

Es importante reunir toda la información y documentos antes de comenzar.

1. El registro se hace en la plataforma oficial: https://miderechomilugarqroo.seq.gob.mx/

2. El periodo para registrarse es del 27 de abril al 12 de junio de 2026.

3. Se necesita tener a la mano:

  • CURP
  • Correo electrónico vigente

4. Es posible elegir hasta tres opciones de especialidad o carrera técnica, incluso dentro de una misma institución.

¿Cómo se asignan los lugares?

La asignación de lugares depende de la demanda y el cupo de cada escuela. Cuando la cantidad de solicitudes supera la capacidad, se consideran varios criterios para decidir quién obtiene un lugar.

  • Edad del aspirante
  • Estado donde cursa tercero de secundaria
  • Si tiene hermanos en la escuela seleccionada como primera opción
  • Proximidad entre la secundaria de procedencia y el plantel elegido

Toda la oferta educativa puede consultarse en el catálogo digital disponible en la plataforma.

¿Cuándo se publican los resultados?

Una persona con suéter verde teclea en una laptop, cuya pantalla muestra un formulario de solicitud de beca universitaria. Un calculadora y un bolígrafo están sobre el escritorio.
Toda la oferta educativa puede consultarse en el catálogo digital disponible en la plataforma.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados se publican en la misma plataforma Mi derecho, mi lugar.

¿Dónde pedir ayuda o aclarar dudas?

Hay varios canales para resolver cualquier duda que surja durante el proceso, tanto por teléfono como por correo o WhatsApp, según la región del estado.

  • Zona centro y sur: (983) 835 0770 ext. 5006 y 5004, correo: miderechomilugarqroozs@seq.edu.mx
  • Zona norte: 998 860 5880, correo: miderechomilugarqroozn@seq.edu.mx
  • WhatsApp de atención: 983 212 2466

Información importante

La convocatoria está sujeta a posibles cambios; cualquier modificación será informada por la Secretaría de Educación Pública. El programa es público, sin vínculos políticos. El uso indebido de los recursos debe denunciarse y se sanciona conforme a la ley.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), este mecanismo se diseñó para que el proceso de inscripción sea transparente, ordenado y con enfoque de derechos, alineado a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El sistema permite a las y los estudiantes consultar la oferta educativa, elegir planteles cercanos a sus hogares y seleccionar opciones acordes a sus intereses académicos y vocacionales.

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