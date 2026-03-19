Yuri confiesa que pensó en quitarse la vida cuando murió su mamá: “Viví cosas muy feas”

Yuri confesó haber atravesado una depresión profunda tras la muerte de su madre Dulce Canseco en septiembre de 2015 (Crédito: Cuartoscuro)

Yuri, reconocida cantante y actriz de Veracruz, reveló en entrevista para Ventaneando que enfrentó depresión profunda tras el fallecimiento de su madre, Dulce Canseco, en septiembre de 2015, hecho que la llevó a pensar en quitarse la vida.

La artista, de 62 años, relató que la pérdida de su madre, con quien mantenía una relación cercana y que fue su representante al inicio de su carrera en los años 70, marcó un periodo de pensamientos autodestructivos: “Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento... que dije: ‘Me quiero morir’”, relató a Ventaneando.

Se refugió en la fe y en la terapia psicológica

La intérprete de ‘Maldita primavera’ calificó como intensa la lucha con sus emociones después del infarto que provocó la muerte de su madre a los 76 años. Yuri detalló que, pese a su fe cristiana, sintió que salir del pozo anímico era imposible.

Decidió entonces solicitar atención psicológica, reconociendo que estos pensamientos constituían una señal de alerta:

La cantante y actriz de Veracruz reconoció haber tenido pensamientos autodestructivos durante el duelo por el fallecimiento materno (Foto: @oficialyuri, Instagram)

“Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. La pérdida de mi madre fue muy dura. Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento, aun siendo cristiana, que, cuando yo estaba tan deprimida que no podía salir de allí, aunque oraba, sí hubo un momento en el que dije: ‘Me quiero morir’”, contó.

La cantante destacó la necesidad de eliminar el estigma social alrededor de la salud mental e hizo un llamado a aceptar la terapia psicológica.

Para Yuri, la depresión ya es una enfermedad crónica

“Siento que (la depresión) es una enfermedad ya crónica que tiene mucha gente y no lo quiere aceptar por pena o por miedo al rechazo… Sí, hay que ir a terapia; es súper importante. Es como ir al doctor a hacerse sus análisis”, expresó en la conversación con Ventaneando.

Dulce Canseco fue representante de Yuri en los inicios de su carrera artística en los años 70, consolidando una relación muy cercana (Archivo)

Sobre su adolescencia, Yuri recordó episodios de disciplina estricta bajo la tutela de Dulce Canseco: “Comía una vez al día; una vez me desmayé con Chabelo; tenía tercer grado de anemia”, relató sobre el inicio de su trayectoria artística, marcada por normas severas para su formación.

La artista alcanzó el éxito como solista en los años 80 y ha estado en el centro de controversias recientes, principalmente por opiniones consideradas presuntamente homofóbicas.

En su despedida a la madre, Yuri escribió en redes sociales: “Te despido aquí… ¡Me recibirás allá! ¡Hasta siempre, Madre Mía!”, mensaje que acompañó el proceso de reconciliación entre ambas tras años de diferencias superadas antes del deceso.

La relación de Yuri y su madre, Dulce Canseco

El conflicto entre la cantante Yuri y su madre, Dulce Canseco, ha sido ampliamente documentado en medios mexicanos. La relación estuvo marcada por una dinámica laboral y personal intensa desde la infancia de Yuri, ya que Dulce Canseco fungió como su representante artística y legal desde los años setenta.

Esta cercanía derivó en episodios de disciplina estricta y exigencias profesionales que dejaron huella en la salud y bienestar de Yuri, quien ha relatado haber sufrido anemia y episodios de desmayo debido a las condiciones impuestas por su madre.

En entrevistas recientes, Yuri ha señalado que la relación con su madre fue compleja, pero que lograron reconciliarse antes del fallecimiento de Canseco en 2015. Yuri detalló que pudo expresarle sus sentimientos y cerrar ciclos pendientes, agradeciéndole la formación y disciplina, aunque también reconociendo las dificultades vividas en su juventud.