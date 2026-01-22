Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

Lucero celebra 46 años de carrera artística reconociendo la continuidad como el sello distintivo de su trayectoria en el espectáculo. (Lucero / Facebook)

Lucero festejará sus 46 años de carrera artística con un concierto en el Auditorio Nacional y realizará un recorrido de su carrera, la cual aseguró se ha caracterizado por la continuidad y el trabajo constante. Por lo que no solo promociona su espectáculo, sino que realiza una revisión íntima de su trayectoria.

En conferencia de prensa, una de las preguntas que le hicieron a la intérprete de Electricidad se centró en identificar su mejor y peor momento profesional y respondió desde una perspectiva amplia, alejándose de episodios aislados y se enfocó en la estabilidad como el rasgo principal de su camino en el espectáculo.

Lejos de dramatizar altibajos, Lucero planteó su historia como una suma de experiencias sostenidas en el tiempo, con distintos ritmos, pero sin interrupciones que la obligaran a detenerse o a replantear su vocación artística.

Una carrera sin pausas forzadas

La cantante destaca la ausencia de pausas forzadas en su carrera, resaltando la estabilidad y la constancia como elementos clave de su éxito. (Cuartoscuro)

Al abordar sus más de cuatro décadas en el medio, la cantante fue clara al señalar que nunca enfrentó una ruptura abrupta en su actividad profesional. “Nunca ha habido un descanso ni un momento de decir: ‘Me tuve que medio retirar’”, afirmó, al destacar que su agenda siempre ha estado ocupada por distintos proyectos.

La artista explicó que ha transitado entre telenovelas, grabaciones discográficas, música ranchera y trabajos internacionales, lo que le permitió mantenerse vigente en diferentes escenarios y públicos a lo largo del tiempo.

En ese contexto, describió su recorrido como un proceso estable, sin caídas prolongadas ni crisis profundas. “La permanencia es lo que más puedo destacar en estos cuarenta y seis años”, subrayó ante los medios.

Aprendizajes por encima de los tropiezos

La artista expresa que prefiere enfocarse en los aspectos positivos y en los aprendizajes obtenidos, más allá de los tropiezos en su carrera. - (Cuartoscuro)

Cuando se le preguntó por los momentos difíciles, Lucero optó por no centrarse en ellos. “Las cosas buenas son las que ganan siempre en mi carrera”, compartió, dejando ver una postura optimista frente a las adversidades.

Para la cantante, los episodios complicados forman parte del aprendizaje personal y profesional, pero no definen su historia ni ocupan un lugar prioritario en su memoria. Su enfoque está puesto en lo que suma y en lo que impulsa a seguir adelante.

Esa visión, explicó, ha sido clave para sostener una carrera prolongada en un entorno tan cambiante como el del espectáculo, donde la exposición pública y la crítica son constantes.

Gratitud y un episodio que dejó huella

La intérprete recuerda el incidente mediático de 2003 como un momento de aprendizaje sobre la presión y la responsabilidad en la vida pública. - (Fotos: RS/ Instagram/@luceromexico)

Durante su balance, la intérprete también expresó agradecimiento hacia quienes han acompañado su camino. Reconoció a los medios de comunicación, al público y a sus seguidores, e incluso mencionó a quienes no disfrutan de su trabajo. “Hasta los que no gustan de lo que hago son parte de la vida que vivo como artista y como persona”, comentó.

En ese repaso entre la audiencia y seguidores surgió también el recuerdo de un hecho ocurrido en 2003, cuando un incidente protagonizado por un integrante de su equipo de seguridad, durante una celebración teatral, derivó en un escándalo mediático. La situación opacó el evento y marcó un punto de inflexión en la percepción pública.

Lucero mencionó en entrevista con Yordi Rosado que no presenció el momento, ya que se encontraba en los camerinos, y que se enteró por televisión. Tras dimensionar la gravedad, ofreció disculpas públicas y reflexionó sobre la importancia de asumir responsabilidades. Con el paso del tiempo, consideró el episodio como una lección sobre la presión, la exposición y el peso que puede tener un solo instante en la vida de una figura pública.