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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de abril

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Oficial de policía en Nueva York muestra una bolsa con botellas marrones frente a un edificio residencial acordonado, con luces de patrullas encendidas de noche.
Un oficial de policía de Nueva York muestra evidencia, incluyendo botellas sospechosas en una bolsa, en la entrada de un edificio residencial acordonado con cinta de seguridad, bajo las luces de patrullas encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:13 hsHoy

Le amputó ambas manos y sigue prófugo: caso de Ana Luisa sacude a Chiapas mientras ofrecen 500 mil pesos por su agresor

La víctima había presentado denuncias previas y contaba con una orden de restricción contra su expareja, pero aun así, fue atacada con machete frente a sus tres hijos en su domicilio en Cintalapa

La Fiscalía General de Chiapas ofrece medio millón de pesos por datos que permitan la captura de Pablo Ruiz Córdova, señalado como responsable del ataque a Ana Luisa en Cintalapa. (Redes sociales/FGE Chiapas)
La Fiscalía General de Chiapas ofrece medio millón de pesos por datos que permitan la captura de Pablo Ruiz Córdova, señalado como responsable del ataque a Ana Luisa en Cintalapa. (Redes sociales/FGE Chiapas)

La comunidad de Cintalapa, Chiapas, permanece conmocionada y en alerta tras el ataque cometido contra Ana Luisa Sánchez Cruz, de 27 años, quien perdió ambas manos cuando su expareja la agredió con un machete en presencia de sus tres hijos menores.

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13:12 hsHoy

Asesinan a líder transportista en Oaxaca y hallan dos cuerpos más en oficinas sindicales

El líder transportista Iván Tomás Luis Villaseca fue asesinado cuando circulaba por una de las principales vialidades de San Sebastián Tutla

La violencia en el sector transportista de Oaxaca escaló tras el asesinato de Iván Luis Villaseca y el hallazgo de dos víctimas más en oficinas gremiales. (Facebook: Red de Denuncia Ciudadana Oaxaca)
La violencia en el sector transportista de Oaxaca escaló tras el asesinato de Iván Luis Villaseca y el hallazgo de dos víctimas más en oficinas gremiales. (Facebook: Red de Denuncia Ciudadana Oaxaca)

El asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, líder transportista de la de la Confederación Joven de México, y el hallazgo de dos cuerpos más dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla, marca una nueva escalada en la violencia que atraviesa el sector transportista en Oaxaca.

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13:11 hsHoy

Desmantelan 50 cámaras de videovigilancia usadas por el crimen organizado en Tabasco

Operativo “Halcón Ciego” busca debilitar la infraestructura tecnológica de grupos delictivos en la capital del estado

Desmantelan 50 cámaras de seguridad en Tabasco
Desmantelan 50 cámaras de seguridad en Tabasco

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, autoridades de seguridad en Tabasco desmantelaron al menos 50 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para realizar labores de espionaje en la capital del estado.

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