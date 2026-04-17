EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de abril

La comunidad de Cintalapa, Chiapas, permanece conmocionada y en alerta tras el ataque cometido contra Ana Luisa Sánchez Cruz, de 27 años, quien perdió ambas manos cuando su expareja la agredió con un machete en presencia de sus tres hijos menores.
El asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, líder transportista de la de la Confederación Joven de México, y el hallazgo de dos cuerpos más dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla, marca una nueva escalada en la violencia que atraviesa el sector transportista en Oaxaca.
En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, autoridades de seguridad en Tabasco desmantelaron al menos 50 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para realizar labores de espionaje en la capital del estado.