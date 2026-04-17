Con el Plan B es suficiente, Rosa Icela Rodríguez descarta ‘más planteamientos’ para la reforma electoral tras aprobación en estados

Ante la pregunta si se tienen previstas más reformas o cambios electorales sobre la reforma, la funcionaria consideró que con eso “ya es suficiente”. (Gobierno de México)

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que se realicen más planteamientos legales respecto a la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina del 17 de abril, la funcionaria destacó que el Plan B ya es constitucional luego de que los Congresos estatales lo hayan aprobado.

Ante la pregunta si se tienen previstas más reformas o cambios electorales, la funcionaria consideró que con eso “ya es suficiente”.

“Ya no se prevé otro planteamiento legal al respecto con lo ya planteado en esta iniciativa constitucional enviada por la presidenta. Es suficiente para hacer los cambios respectivos y hacerlo efectivo”, señaló.

Añadió que aunque está pendiente todavía la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan B ya es constitucional porque ya fue votado y aprobado en los congresos de los estados.

“Falta todavía la publicación pero los congresos han aprobado, entonces ya es constitucional”, detalló.

Añadió que de cualquier manera, a lo largo de este día confirmaría esa información para revisar la pronta publicación en el DOF.

El Plan B está listo y es constitucional

El 14 de abril, el Senado de la República declaró constitucional la segunda versión de la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, tras la aprobación correspondiente por parte de los congresos estatales. Esta decisión representa un paso clave en la agenda legislativa del actual gobierno, al tratarse de uno de los principales compromisos asumidos en el marco de la Cuarta Transformación.

Con la resolución favorable de la Cámara Alta, la reforma electoral avanza hacia su implementación, ya que formaliza los cambios a la Constitución en materia electoral. El Plan B introduce una serie de ajustes que buscan redefinir las reglas del juego para los procesos electorales a nivel municipal y estatal, así como establecer nuevos lineamientos para la actuación de los servidores públicos en periodos electorales.

Entre los cambios más relevantes se encuentran las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estos cambios se contemplan redefinir las reglas electorales de los gobiernos municipales, así como los congresos locales y los órganos electorales de las entidades..

La reforma incluye, además, nuevas disposiciones sobre la paridad de género —que en un principio no se consideró en la primera versión— en candidaturas y sobre la inclusión de grupos históricamente subrepresentados en los procesos electorales locales y estatales.

Asimismo, se establecen medidas para fortalecer la transparencia en el gasto electoral y se precisan las obligaciones de los funcionarios públicos para evitar la intervención indebida en asuntos electorales.

El Plan B de la reforma electoral marca así una transformación significativa en el diseño institucional de los procesos electorales en México, con miras a robustecer la democracia local y estatal, y a responder a los retos identificados en materia de participación, transparencia y legalidad en la vida política del país.