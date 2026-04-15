¿Qué le dijo Son Heung-Min a Erik Lira tras la eliminación de Cruz Azul en Concacaf?

Cruz Azul fue eliminado por LAFC en los Cuartos de Final de la Concachampions (REUTERS)

Cruz Azul fue eliminado por LAFC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de empatar 1 a 1 el día de ayer en el Estadio Cuauhtémoc.

Aunque la Máquina igualó en el juego de vuelta, la derrota de 3 goles por 0 en el primer duelo de la eliminatoria en territorio estadounidense no le permitió seguir en la competencia internacional, donde todavía es la vigente campeona.

Son Heung-Min espera ver a Erik Lira en el Mundial 2026

El partido en Puebla tuvo un participante especial. Son Heung-Min, delantero surcoreano, fue reconocido y ovacionado por los asistentes al estadio. Su presencia no pasó desapercibida para la afición mexicana, que mantiene un aprecio particular desde el Mundial de Rusia 2018.

Al finalizar el encuentro, Son se acercó a Erik Lira para brindarle palabras de aliento. El propio Lira declaró que el exjugador del Tottenham le transmitió un mensaje motivador y expresó su deseo de verlo en el Mundial 2026. Según el jugador de Cruz Azul, Son le dijo: “Me dijo que nos veíamos en el Mundial si dios quiere”.

El gesto fue destacado por el mediocampista celeste, quien valoró el reconocimiento: “Me gusta mucho que alguien tan importante a nivel mundial me reconozca como jugador y como persona, así que vamos a seguir por la misma línea”, afirmó Lira ante los medios.

Son y su conexión con la afición mexicana

El lazo entre Son y México se consolidó el 27 de junio de 2018, cuando su actuación con Corea del Sur en el Mundial de Rusia facilitó la clasificación de la selección mexicana a octavos de final. Desde entonces, el sudcoreano es considerado por muchos aficionados como un “hermano mexicano”.

La simpatía de Son hacia los seguidores nacionales se ha manifestado en distintas ocasiones y su presencia en el estadio poblano reforzó ese cariño mutuo. Su intervención tras el partido fue recibida con entusiasmo tanto por el público como por los jugadores.

Erik Lira y su proyección hacia el Mundial 2026

El mediocampista de Cruz Azul ha ganado protagonismo en la Selección Mexicana, sobre todo ante la ausencia de Edson Álvarez. Su desempeño en los últimos compromisos lo perfila como uno de los candidatos a integrar la lista final de convocados para el torneo internacional.

En los últimos encuentros, Lira asumió el liderazgo en la media cancha del equipo nacional y ha sido señalado como pieza clave en el armado del plantel. La recomendación y los elogios recibidos por parte de figuras internacionales refuerzan su posición de cara al próximo Mundial.