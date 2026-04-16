Reportan tiroteo en la Línea 9 del Metro: balean a hombre en estación Puebla y los capturan en Ciudad Deportiva

Las autoridades no han dado una declaración sobre el tema. (Cuartoscuro.com)

La tarde de este 16 de abril fue reportado un tiroteo en las calles Goma y Cafetal de la colonia Granjas México, ubicada en la alcaldía Iztacalco, en la CDMX.

Luego del atentado, los presuntos responsables presuntamente fueron perseguidos por las autoridades hasta que uno de ellos intentó escapar por las vías de la línea 9 del Metro.

La persecución de los individuos provocó el cierre temporal del servicio en la línea 9 del metro.

Finalmente, las autoridades habrían detenido a los individuos en la estación Ciudad Deportiva.

A las 5:01 pm el Metro anunció en sus redes sociales que la circulación de los trenes en Línea 9 se normalizaba después de que personal del Sistema de Transporte Colectivo realizara maniobras para retirar a “una persona ajena” que descendió a la zona de vías.

Poco antes, a las 4:54 pm, el Metro informó por el mismo medio que el servicio en la línea 9 era lenta "debido a maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que bajó a vías“.

Además, en redes sociales fue reportado el desalojo de los usuarios del Metro en la estación Ciudad Deportiva.

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